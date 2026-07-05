Jorge García Cuerva pidió mayor compromiso ante la pobreza y la falta de trabajo

"La alfombra roja manchada de sangre nos recuerda el costo de esa fidelidad. Cinco vidas, tres sacerdotes y dos seminaristas, que esa noche de julio vieron interrumpida su entrega por el odio y la violencia ciega. Y no fue la muerte de individuos aislados; fue el testimonio de una comunidad, de una fraternidad que incomodó al poder de turno porque vivía el Evangelio sin anestesia", consideró el arzobispo porteño.

También recordó la homilía que el padre Dufau había escrito para la misa de la mañana del 4 de julio de 1976 y dijo que, hacia el final, el sacerdote hacía un llamado: "No seamos sordos a la Palabra de Dios. No imitemos la conducta de aquellos a los que les agrada escuchar una palabra que se amolde a su modo de pensar y a su forma de ser, una palabra que no los comprometa para nada”.

En ese sentido, García Cuerva hizo referencia al momento actual y subrayó: "La Palabra que hoy escuchamos nos compromete, nos interpela, nos ilumina; también nuestro agobio quiere ser el de nuestro pueblo. No queremos ser indiferentes, no queremos que nos gane la crueldad y el individualismo".