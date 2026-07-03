Julio: los estrenos más esperados en Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video y Apple TV+

En HBO Max también continuarán los nuevos episodios de la tercera temporada de House of the Dragon y llegará la película "The Drama", protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

Disney+ apuesta por el thriller "Furious", con Emmy Rossum como protagonista, además del regreso de X-Men '97 y el estreno en streaming de The Devil Wears Prada 2.

Prime Video estrenará "Elle", precuela de Legally Blonde, centrada en la adolescencia de Elle Woods. También lanzará la miniserie "Ride or Die", protagonizada por Octavia Spencer y Hannah Waddingham.

Apple TV+ concentrará parte de su programación en "Lucky", con Anya Taylor-Joy en el papel de una excriminal obligada a volver a su antigua vida para realizar un último trabajo. La plataforma también presentará la tercera temporada de "Silo", una de sus producciones de ciencia ficción más reconocidas.

El calendario de julio se completa con documentales, películas, series animadas y nuevas temporadas distribuidas entre las distintas plataformas, en un mes marcado por el regreso de franquicias populares y la incorporación de nuevas producciones originales.