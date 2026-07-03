Julio: los estrenos más esperados en Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video y Apple TV+

Spinoffs de franquicias exitosas, nuevas temporadas y producciones con figuras como Will Ferrell, Anya Taylor-Joy y Zendaya lideran las novedades que desembarcan en julio en las principales plataformas.
Julio llega con una amplia oferta de series, películas y documentales en las principales plataformas de streaming. Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video y Apple TV+ apuestan por nuevas producciones originales, continuaciones de historias conocidas y el regreso de franquicias que ya cuentan con una base consolidada de seguidores.
Entre los estrenos más destacados aparece "Stuart Fails to Save the Universe", el nuevo spinoff de The Big Bang Theory que debutará el 23 de julio en HBO Max. La serie sigue a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics de la ficción original, quien deberá enfrentarse a una realidad alternativa con el objetivo de salvar el universo.
Netflix, por su parte, presenta una nueva adaptación de "Little House on the Prairie" (La pequeña casa de la pradera), basada en las novelas de Laura Ingalls. La producción propone una puesta visual renovada, aunque mantiene el eje narrativo centrado en los vínculos familiares.
Otra de las novedades de Netflix será "The Hawk", serie protagonizada por Will Ferrell, quien interpreta a un exgolfista profesional que intenta recuperar el protagonismo perdido décadas atrás. La plataforma también suma la tercera temporada de Enola Holmes, la segunda entrega de Ransom Canyon y la microserie colombiana Salcedo: Cuero y boogaloo.
En HBO Max también continuarán los nuevos episodios de la tercera temporada de House of the Dragon y llegará la película "The Drama", protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.
Disney+ apuesta por el thriller "Furious", con Emmy Rossum como protagonista, además del regreso de X-Men '97 y el estreno en streaming de The Devil Wears Prada 2.
Prime Video estrenará "Elle", precuela de Legally Blonde, centrada en la adolescencia de Elle Woods. También lanzará la miniserie "Ride or Die", protagonizada por Octavia Spencer y Hannah Waddingham.
Apple TV+ concentrará parte de su programación en "Lucky", con Anya Taylor-Joy en el papel de una excriminal obligada a volver a su antigua vida para realizar un último trabajo. La plataforma también presentará la tercera temporada de "Silo", una de sus producciones de ciencia ficción más reconocidas.
El calendario de julio se completa con documentales, películas, series animadas y nuevas temporadas distribuidas entre las distintas plataformas, en un mes marcado por el regreso de franquicias populares y la incorporación de nuevas producciones originales.
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