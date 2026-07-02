Consulta el horóscopo del viernes 3 de julio

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio) La fortuna aparece cuando dejás atrás emociones que ya cumplieron su ciclo. Perdonar, sanar viejas heridas y recuperar la calma interior te permitirá avanzar con mayor confianza.
Números de la Suerte: 6, 15, 24
Leo (23 de julio - 22 de agosto) El reconocimiento llega gracias a tu esfuerzo y dedicación. No tengas miedo de mostrar lo que lograste: hoy tus capacidades pueden ser valoradas por personas importantes.
Números de la Suerte: 5, 14, 23
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) El bienestar físico toma protagonismo. Incorporar pequeños hábitos saludables o dedicar tiempo al descanso será una inversión que mejorará tu energía durante los próximos días.
Números de la Suerte: 9, 18, 27
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Tu sentido de la justicia será una gran herramienta. Buscar acuerdos equilibrados y actuar con imparcialidad te ayudará a resolver diferencias de forma positiva.
Números de la Suerte: 4, 13, 22
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) La curiosidad será tu mejor aliada. Investigar, descubrir información importante o profundizar en un tema que te interesa puede darte respuestas que estabas buscando.
Números de la Suerte: 3, 12, 21
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) Compartir tu experiencia con otras personas te traerá satisfacción. Enseñar, aconsejar o brindar una guía será tan enriquecedor para vos como para quienes te escuchen.
Números de la Suerte: 8, 17, 26
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) Es un día favorable para fortalecer proyectos y avanzar con disciplina. Organizar pendientes y reafirmar tus objetivos te permitirá construir un camino más sólido.
Números de la Suerte: 7, 16, 25
Acuario (20 de enero - 18 de febrero) Las conexiones inesperadas pueden traer oportunidades interesantes. Un encuentro casual o una conversación imprevista podría convertirse en el inicio de un nuevo proyecto.
Números de la Suerte: 6, 15, 24
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) La creatividad será el canal ideal para expresar lo que sentís. La música, la escritura o cualquier actividad artística te ayudará a encontrar equilibrio y renovar el ánimo.
Números de la Suerte: 5, 14, 23
Aries (21 de marzo - 19 de abril) La jornada favorece que defiendas tus ideas con convicción. Confiar en tu criterio y expresarte con claridad puede abrirte puertas y generar apoyo en quienes te rodean.
Números de la Suerte: 2, 11, 20
Tauro (20 de abril - 20 de mayo) La estabilidad llega al poner en orden tus asuntos materiales. Revisar documentos, cuidar tus bienes o planificar mejor tus finanzas te brindará mayor tranquilidad.
Números de la Suerte: 7, 16, 25
Géminis (21 de mayo - 20 de junio) Tu mente estará especialmente ágil para incorporar conocimientos. Es un excelente momento para aprender algo nuevo, investigar o resolver temas que requieren rapidez mental.
Números de la Suerte: 1, 10, 19
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