Consulta el horóscopo del lunes 28 de septiembre

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día de conversaciones clave, entrevistas y avisos de relevancia. Un mensaje imprevisto o un diálogo postergado puede abrirte atractivas puertas o destrabar un proyecto importante; mantente atento hoy. Números de la Suerte: 2, 11, 20

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en tu hogar, entorno íntimo, resguardo y familia. Fortalecer tus lazos afectivos compartiendo tiempo de calidad en casa te brindará el equilibrio y la contención emocional que valoras. Números de la Suerte: 3, 12, 21

Leo (Julio 23 - Agosto 22): Tu confianza, seguridad y autoestima son tu mayor activo hoy. Utiliza esa tremenda seguridad interior para avanzar con paso firme hacia tus metas y liderar tus proyectos personales con total determinación. Números de la Suerte: 4, 13, 22

Virgo (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta hoy en la organización, pulcritud, método y el detalle. Tu método minucioso y tu precisión natural serán hoy tu mayor fuente de suerte para lograr resultados profesionales impecables. Números de la Suerte: 5, 14, 23

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte reside en el equilibrio, justicia, diplomacia y balance de tus relaciones. La diplomacia y la empatía serán tus mejores herramientas para disipar tensiones y construir un clima de mutuo acuerdo. Números de la Suerte: 6, 15, 24

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy hacia las transformaciones personales profundas y necesarias. Deja ir con valentía lo que ya no te beneficia o te pesa; la renovación interna te abrirá las puertas de la abundancia.Números de la Suerte: 7, 16, 25

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la expansión de tus horizontes, mente y la aventura. Planificar viajes, explorar nuevas ideas o conectar con entornos diferentes te llenará de optimismo y renovará tus energías.Números de la Suerte: 8, 17, 26

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina, el empeño y el esfuerzo constante. Mantener tu ritmo enfocado y tu dedicación ante las responsabilidades te garantizará cosechar éxitos muy sólidos a futuro. Números de la Suerte: 9, 18, 27

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día de innovación, ingenio, genialidad y originalidad desbordante. Tu mente brillante estará especialmente encendida hoy; no temas proponer alternativas disruptivas que te destaquen y atraigan la suerte.m Números de la Suerte: 1, 10, 19

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la intuición, sensibilidad, fe y la empatía profunda. Escuchar con atención tu voz interior te permitirá conectar de forma genuina con los demás y tomar las decisiones más sabias. Números de la Suerte: 2, 11, 20