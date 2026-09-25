Cómo elegir una palta y saber si está madura

Revisar la cáscara y la textura permite detectar posibles signos de deterioro antes de comprarla.

Además, un olor agrio o fermentado es otra señal para descartar el fruto. El Codex Alimentarius, elaborado por la FAO y la OMS, establece entre los requisitos para la palta destinada al consumo fresco que debe estar entera, sana, limpia y sin humedad externa anormal, olores o sabores extraños.

Qué mirar en el pedúnculo

El pequeño tallo ubicado en uno de los extremos también puede aportar información. La dietista Toby Amidor recomienda elegir frutos pesados para su tamaño, con piel pareja y sin daños profundos. También aconseja observar que el pedúnculo esté colocado y que no haya humedad ni moho en esa zona.

Sin embargo, la ausencia del tallo no significa necesariamente que la fruta sea defectuosa si el punto donde estaba permanece seco e intacto.

Para comprobar la madurez, la presión debe hacerse suavemente con la palma de la mano y no con las yemas de los dedos. Apretarla con fuerza puede dejar marcas y acelerar el deterioro de la pulpa.

Una vez madura, la palta puede guardarse en la heladera para ralentizar el proceso. Si queda una mitad, se puede conservar cubierta de manera ajustada y mantener el carozo. También es posible congelarla en cubos para utilizarla posteriormente en preparaciones trituradas.

Antes de cortarla, además, es importante lavar la fruta. La OMS incluye el lavado de frutas y verduras entre sus recomendaciones de inocuidad, ya que el cuchillo puede trasladar suciedad desde la cáscara hacia la parte comestible.