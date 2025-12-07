Consultá el horóscopo del lunes 8 de diciembre

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el impulso de nuevos comienzos. Atrévete a dar el primer paso. Números de la Suerte: 8, 17, 26
TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en la creatividad en tus ingresos. Busca fuentes alternativas de dinero. Números de la Suerte: 9, 18, 27
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de intercambio de ideas. Las conversaciones estimulantes te traerán suerte. Números de la Suerte: 1, 10, 19
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en el cuidado personal y el bienestar. Un día para mimarte y recargar energías. Números de la Suerte: 2, 11, 20
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu confianza es magnética. Utilízala para atraer lo que deseas y brillar. Números de la Suerte: 3, 12, 21
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la atención al detalle en tus proyectos. La precisión es oro. Números de la Suerte: 4, 13, 22
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía de pareja. El amor y la comprensión florecen. Números de la Suerte: 5, 14, 23
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a deshacerte de lo que te pesa. Aligerar la carga te beneficia. Números de la Suerte: 6, 15, 24
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad. El conocimiento te libera. Números de la Suerte: 7, 16, 25
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece la disciplina y la constancia en tu trabajo. Esfuerzo premiado. Números de la Suerte: 8, 17, 26
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de encuentros inesperados. Podrías conocer a alguien fascinante que te aporte algo nuevo. Números de la Suerte: 9, 18, 27
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la reflexión y la soledad creativa. Conéctate con tu interior. Números de la Suerte: 1, 10, 19
