Consultá el horóscopo del martes 2 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a la acción rápida. Aprovecha las oportunidades que se presenten sin demora. Números de la Suerte: 2, 11, 20

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en las pequeñas ganancias. Presta atención a los detalles en tus finanzas. Números de la Suerte: 3, 12, 21

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para los intercambios sociales. Conectar con otras personas trae alegría y nuevas ideas. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la armonía familiar. Dedica tiempo a compartir y fortalecer los lazos en casa. Números de la Suerte: 5, 14, 23

LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en la generosidad. Dar y compartir te abrirá puertas a la abundancia. Números de la Suerte: 6, 15, 24

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se enfoca en la eficiencia en el trabajo. Concluye tus tareas de manera organizada. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la negociación. Sé diplomático y busca soluciones que beneficien a todos. Números de la Suerte: 8, 17, 26

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a profundizar en tus pasiones. Dedica tiempo a lo que realmente amas. Números de la Suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la aventura y la exploración. Un pequeño viaje o una nueva experiencia te traerá suerte. Números de la Suerte: 1, 10, 19

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece la disciplina en las finanzas. Controla tus gastos y ahorra para el futuro. Números de la Suerte: 2, 11, 20

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas innovadoras. Un enfoque distinto puede resolver un problema o abrir una oportunidad. Números de la Suerte: 3, 12, 21

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la compasión y el servicio a los demás. Tu amabilidad será recompensada. Números de la Suerte: 4, 13, 22