Consultá el horóscopo del martes 3 de septiembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Que suerte tenés en estos tiempos de crisis de encontrar un trabajo que te gusta. En tu vida sentimental es más difícil; la persona que te atrae no está libre todavía y vos no tenés paciencia. Los astros te aconsejan de no perder más tiempo en esperar algo que no resultaría. CIFRAS SOLARES: 55.559

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Un día lleno de contratiempos te espera si no tenés la autoridad para imponer tus métodos de trabajo a los que hacen parte de tu equipo. Sabes bien imponerte en tu vida sentimental, hagas lo mismo en tus actividades profesionales. Evitar las comidas muy saladas. CIFRAS SOLARES: 73.773

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Vas a creer que se puede empezar otra vez la relación amorosa con una persona que amaste muchísimo en el pasado y que abandonaste. Pero ella cambió y sus sentimientos han cambiado también; los amores de juventud no se pueden recrear cuando ha pasado el tiempo. CIFRAS SOLARES: 19.190

CANCER (Junio 22-Julio 22) Cuidado por no ser víctima de un engaño, no en tu vida sentimental, pero en lo laboral. Como consecuencia de una promesa atractiva vas a querer cambiar de trabajo, pero todo es mentira, falsedad; ni el sueldo prometido, ni las tareas, ni el cargo corresponderían a lo prometido. CIFRAS SOLARES: 17.177

LEO (Julio 23-Ago. 22) Toda ruptura sentimental apresurada, decidida sin reflexionar, te pondría en mala posición económica; además, los astros revelan que el asunto puede arreglarse amistosamente, entonces podés esperar. Si buscas algún trabajo diferente, mira hacia las tareas administrativas. CIFRAS SOLARES: 51.511

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Vas a tener que desempeñarte con más diplomacia para seguir adelante con tu trabajo; las competiciones internas ponen trabas y como es imposible satisfacer a todo el mundo, tendrás que moverte entre los obstáculos con habilidad, pero parece que no será un problema para vos. CIFRAS SOLARES: 57.876

LIBRA (Set 23-Oct. 22.) Hay una situación de desconfianza en tu vida sentimental que te preocupa. Habla más con la persona querida para levantar las dudas; tendrás la agradable sorpresa de ver que ustedes son hechos el uno para el otro, sin saberlo todavía. Tu peso te preocupa, come menos. CIFRAS SOLARES: 54.775

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Dedica más energía y eficiencia en tus tareas, tus superiores te vigilan porque piensan echarte. Grandes satisfacciones en la vida hogareña, sobre todo con los chicos. Cuídate de la humedad matutina, tus articulaciones son sensibles a los cambios meteorológicos. CIFRAS SOLARES:60.098

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Te sientes feliz en tu vida amorosa porque la persona amada te llena de cariños. Los funcionarios en la espera de un ascenso van a tener que moverse para conseguirlo. Los trabajadores del volante van a pasar un día agitado, los clientes van a ponerlos nerviosos. CIFRAS SOLARES54.774

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Tenés el sentimiento de vivir una relación profundamente intelectual y espiritual porque la otra persona te llena de seguridad, te ayuda para superar tus angustias. Los astros indican que vives como en un sueño y no te conviene, despiértate y hágalo pronto. CIFRAS SOLARES: 65.656

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) El amor llena mucho tiempo en tu vida al perjuicio del trabajo. Tenés que cambiar esa situación y podrás conseguir rápidamente un ascenso o un mejor cargo. Cuidado hoy por donde te vas de compras, hay riesgos de ser víctima de un robo de dinero y documentos. CIFRAS SOLARES:43.434

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Una persona de tu entorno, con la cual te llevabas muy bien hasta ahora, va a perjudicarte por su mala fe; no pierdas tiempo en discusiones inútiles, no podrás convencerla que se equivoca y que sos vos que tiene razón. Grandes satisfacciones para los que tienen chicos. CIFRAS SOLARES:9.999