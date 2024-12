Consultá el horóscopo del miércoles 18 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Recuerda que tu regente es el Sol, por lo que siempre brillarás, no importa cuán oscuro sea el camino que estés transitando. En el trabajo, vendrán decisiones importantes. Tus amigos confían en ti como buen líder innato que eres. CIFRAS SOLARES: 87-990

TAURO (Abril 21-Mayo 20) La meditación y el acercamiento a tus deseos internos puede ser un método de alejar los temores que rondan tu vida. No tengas miedo a lo que aún no ha llegado, vive el presente y construirás así un mejor futuro. CIFRAS SOLARES: 54.675

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Ciertas decisiones que has tomado en tu carrera pueden pasarte la cuenta el día de hoy, incluso obligarte a pensar si tomaste o no la mejor opción. No decaigas, ya que siempre puedes cambiar de rumbo o trabajar duro para mejorar las cosas. CIFRAS SOLARES: 65,776

CANCER (Junio 22-Julio 22) Surgirá una relación que, por la distancia, irá despacio pero con paso firme. Astrológicamente está muy bien auspiciada y puede convertirse en una relación que termine en un matrimonio o en una convivencia. Adelante¡ CIFRAS SOLARES: 57.786

LEO (Julio 23-Ago. 22) No tengas miedo a gastar un poco más de dinero para tener un buen día. Una buena cena en pareja o irte de compras puede ser un buen método para sentirte bien el día de hoy. CIFRAS SOLARES: 84.889

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) El acumular riquezas no es algo que te hará feliz, por lo que puedes siempre ahorrar para los tiempos malos, pero no dejes de darte los gustos que sabes que mereces. CIFRAS SOLARES: 97.909

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Para los Libra que se encuentras solteros, una persona está interesada en ti y comenzará a hablarte, piensa y busca información sobre ella, ya que podría ser alguien que no quieres en tu vida. Evita el consumo excesivo de sal. CIFRAS SOLARES: 85.445

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Un amigo te dará una mano en este difícil momento, no le niegues su ayuda.Las mujeres Escorpio están pasando por una etapa fértil, por lo que si te has propuesto tener hijos, es un buen tiempo para comenzar a intentarlo CIFRAS SOLARES: 44-765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Deja de darle vuelta a ese problema que no te está dejando dormir.A veces es bueno escuchar a la intuición, más que pensar demasiado las cosa. CIFRAS SOLARES: 38-779

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) La mente puede ser engañosa y es capaz de fabricar fantasías y problemáticas que no te pertenecen. Un día difícil en el trabajo, por lo que procura estar atento y cumplir bien con las labores que te sean asignadas el día de hoy. CIFRAS SOLARES:19.290

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Posibles problemas en el amor, por lo que si te encuentras soltero, hoy es un buen día para estar a solas, ver una buena película o leer ese libro que tienes pendiente. Dificultades en la pareja, por lo que piensa bien si quieres seguir adelante con tu relación o no.CIFRAS SOLARES: 54.656

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Los rompimientos son dolorosos, pero el tiempo lo cura todo, por lo que mantén tu mente ocupada y libre de estrés.Cuida el corazón consumiendo vegetales verdes. Y trata de hacer reiki o yoga. CIFRAS SOLARES: 45.765