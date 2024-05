Consulta el horóscopo del miércoles 29 de mayo

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Una persona muy importante para tu vida volverá a aparecer, había estado ausente por un tiempo, pero ha llegado el momento de volver a verle, tendrás que tomar un decisión importante, ya que si te encuentras en una relación de pareja estable, no puedes cruzar la línea de ver a un antiguo amor sin decir la verdad, no cometas una injusticia. CIFRAS SOLARES: 37.767

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Es bueno que sigas tu instinto creativo y que se te ocurran nuevas ideas y formas de mejorar ya sea tu negocio o tu trabajo para otras personas, tienes que ser capaz de manifestar las cosas que se te van ocurriendo y lo que tienes en tu mente, no sirve de nada crear algo para no atreverte a mostrarlo a las personas correctas. CIFRAS SOLARES: 59.545

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

La etapa de plenitud a la que intentas llegar de buena forma está tardando un poco, no dejes que esto te desanime, ya que hoy es el día de poner tus metas claras y comenzar a dar los pasos necesarios para poder llegar a ese fin que tanto anhelas, ten en cuenta también que no será el final del camino, aún quedará mucho por hacer. CIFRAS SOLARES: 22.556

CANCER (Junio22-Julio22)

Si estás conociendo a alguien hace muy poco, tienes que poner más interés en sus conversaciones y las cosas que te cuente, no dejes de creer en el amor porque te ha ido mal en el pasado, no funciona de esta forma, siempre es tiempo para querer nuevamente. CIFRAS SOLARES: 51,532

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Período para estar a solas, si estás conociendo a alguien hace muy poco y crees que no te sientes bien como para enfrentar una relación seria, hazle saber esto, no te alejes sin dar explicaciones, no te gustaría que te hicieran lo mismo a ti. CIFRAS SOLARES: 67.756

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Si te encuentras en una relación estable hace harto tiempo, es momento de pedir un espacio para hacer algunas cosas a solas, no siempre todo debe ser compartido con la persona que está a tu lado, por mucho que sea muy importante para ti. CIFRAS SOLARES: 86.866

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Hoy tienes que comenzar a pensar en los cambios que quieres generar en tu hogar, no puedes mantener las cosas siempre de la misma forma, necesitas reorganizar tu espacio y arreglar los desperfectos que encuentres, recuerda que cuando algo no funciona atrae a que otras cosas dejen de funcionar también. CIFRAS SOLARES: 43.542

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

La ligereza con la que estás tomando algunas cosas en tu vida está muy bien, te está permitiendo abrir ciertas puertas que antes no habías visto debido a que estabas con una estructura demasiado rígida, debes comenzar por hacer pequeños cambios. CIFRAS SOLARES: 35.356

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

No te muestres con apatía frente a las personas con las que trabajas, al igual que tú son piezas fundamentales del todo, los engranes que mueven la máquina de la cual tú también eres parte, debes siempre estar con la disposición a ayudar y a dar buenos consejos cuando alguien lo requiera. CIFRAS SOLARES: 82.826

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Si te sientes aprisionado en tu relación de pareja actualmente, tienes que tener una conversación sincera con la que persona que tienes a tu lado, es probable que no se dé cuenta que está tomando el control de demasiadas cosas en tu vida, tienes que encontrar un espacio para hacer las cosas que te gustan. CIFRAS SOLARES: 54.555

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Los cambios son buenos y eso lo puedes oler desde hoy, ya que comienzan a abrirse nuevas puertas ante tus ojos, podrías tener la oportunidad de conseguir un nuevo trabajo o mejores cosas dentro del que estás en este momento. CIFRAS SOLARES: 49.908

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Si estás pasando por un quiebre amoroso, es momento de cambiar de actitud y ver las cosas por el lado positivo, es probable que las cosas ya no anduviesen bien con esa persona y solo se estaban haciendo daño, siempre quedarán los recuerdos, conserva los positivos y aprende de los negativos. CIFRAS SOLARES: 58.768