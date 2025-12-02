Consultá el horóscopo del miércoles 3 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a defender tus ideas con pasión. Tu voz tiene poder hoy. Números de la Suerte: 3, 12, 21

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en la seguridad de tus bienes. Protege lo que es tuyo y valora tus posesiones. Números de la Suerte: 4, 13, 22

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para el aprendizaje acelerado. Estudiar o investigar te traerá grandes beneficios. Números de la Suerte: 5, 14, 23

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la sanación emocional. Es un buen día para liberar cargas y encontrar paz. Números de la Suerte: 6, 15, 24

LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en el reconocimiento público. Tus talentos serán visibles y apreciados. Números de la Suerte: 7, 16, 25

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La suerte astral se enfoca en la atención a la salud. Cuida tu cuerpo y mente con hábitos saludables. Números de la Suerte: 8, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la búsqueda de la justicia. Lucha por lo que crees correcto y equitativo. Números de la Suerte: 9, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a explorar lo desconocido. Un misterio o una investigación te traerán revelaciones. Números de la Suerte: 1, 10, 19

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la enseñanza o la tutoría. Compartir tu conocimiento te beneficiará. Números de la Suerte: 2, 11, 20

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en la consolidación de proyectos. Afianza tus metas y trabaja con determinación. Números de la Suerte: 3, 12, 21

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de conexiones sociales inesperadas. Un nuevo contacto puede ser clave para tu futuro. Números de la Suerte: 4, 13, 22

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la creatividad artística. Expresa tus emociones a través del arte o la música. Números de la Suerte: 5, 14, 23