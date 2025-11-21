Consultá el horóscopo del sábado 22 de noviembre

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a actuar con decisión. No dudes de tus capacidades. Números de la Suerte: 4, 13, 22
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en el ahorro y la inversión inteligente. Piensa en el futuro.Números de la Suerte: 5, 14, 23
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para la negociación y el diálogo. Tu elocuencia será clave. Números de la Suerte: 6, 15, 24
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la seguridad de tu hogar. Crea un ambiente de paz. Números de la Suerte: 7, 16, 25
LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en la autoexpresión. Muestra al mundo quién eres. Números de la Suerte: 8, 17, 26
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La suerte astral se enfoca en la salud y los hábitos saludables. Cuida tu cuerpo. Números de la Suerte: 9, 18, 27
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la resolución de conflictos. Busca la mediación y el acuerdo. Números de la Suerte: 1, 10, 19
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a explorar tus límites. Atrévete a ir más allá. Números de la Suerte: 2, 11, 20
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la enseñanza y el estudio de nuevas culturas. Viaja con la mente. Números de la Suerte: 3, 12, 21
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en el reconocimiento de tu autoridad. Tu voz será respetada. Números de la Suerte: 4, 13, 22
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas revolucionarias. No temas ser diferente, tu suerte está ahí. Números de la Suerte: 5, 14, 23
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la conexión con tu espiritualidad. La fe te fortalece.Números de la Suerte: 6, 15, 24
comentar