Consultá el horóscopo del sábado 29 de noviembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a tomar la iniciativa en un asunto que te apasiona. No dudes.Números de la Suerte: 2, 11, 20

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en la adquisición de bienes o propiedades. Analiza bien tus opciones. Números de la Suerte: 3, 12, 21

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de mensajes importantes. Presta atención a lo que escuchas y lees. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en la expresión de tus sentimientos. Sé honesto contigo mismo y con los demás. Números de la Suerte: 5, 14, 23

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu liderazgo natural atraerá oportunidades. No temas tomar la delantera. Números de la Suerte: 6, 15, 24

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la mejora de tus hábitos. La disciplina trae buena suerte. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la búsqueda de la justicia. Defiende lo que consideras correcto. Números de la Suerte: 8, 17, 26

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a desenterrar verdades. La claridad te traerá fortuna. Números de la Suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la planificación de viajes o aventuras. Amplía tus horizontes. Números de la Suerte: 1, 10, 19

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece el establecimiento de límites claros. Protege tu energía. Números de la Suerte: 2, 11, 20

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas originales y brillantes. Anota tus pensamientos, pueden ser clave. Números de la Suerte: 3, 12, 21

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la creatividad artística. Permítete soñar y expresarte. Números de la Suerte: 4, 13, 22