Consultá el horóscopo del viernes 7 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Un desafío importante para tu futuro te espera la próxima semana, entonces meditas bien sobre tus recursos actuales, tus medios económicos, tu capacidad para asumir y solucionar cualquier problema a tu ventaja. El momento es adecuado para practicar deporte. CIFRAS SOLARES: 16.632

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Más movilidad te permitiría de crecer rápidamente en tus actividades; vale decir que tendrías interés de aceptar un nuevo trabajo aun si es un poco lejos de tu domicilio porque la remuneración superior justificaría plenamente tus gastos adicionales en viaje y almuerzo. CIFRAS SOLARES: 58.832

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Una decepción sentimental cambiará tu vida amorosa, a tal punto que tendrás ganas de irte de la zona. Los astros indican que podes quedarte, no debes tomarlo en serio porque próximamente empezará una nueva relación que se revelará a corto plazo ser una gran romance. CIFRAS SOLARES: 32.544

CANCER (Junio 22-Julio 22) Hay competitividad en tu trabajo, tenés que actualizarte si no quieres quedarte fuera del circuito; aprovecha este fin de semana para pensarlo. Una visita de familiares y conocidos va a agradarte y permitirte pasar un buen rato en grata compañía, pero no abusar del alcohol. CIFRAS SOLARES: 41.426

LEO (Julio 23-Ago. 22) Tu cansancio actual viene de una mala alimentación; tenés que comer más liviano, menos grasas; aprovecha para quedarte en casa para usar la parrilla. Grandes satisfacciones con los hijos por los buenos resultados escolares; el futuro no es tan negro lo pensabas. CIFRAS SOLARES: 33.550

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Tu cansancio actual viene de una mala alimentación; tenés que comer más liviano, menos grasas; aprovecha para quedarte en casa para usar la parrilla. Grandes satisfacciones con los hijos por los buenos resultados escolares; el futuro no es tan negro que lo pensabas. CIFRAS SOLARES: 76.699

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Tu situación laboral va a mejorar; vas a beneficiar de un buen entorno astral y eso igualmente en tu vida sentimental a pesar de las recientes decepciones en este ámbito. Cuídate de una invitación para salir que oculta una trampita, al menos que te guste la persona.CIFRAS SOLARES: 31.499

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Las energías planetarias van a permitirte reforzar tus amores; vas a olvidar tu reserva y volverte más fuerte para imponer tu voluntad. Una inversión que está planeada desde tiempo ya podrá concretarse próximamente. Evitar los resfríos por la mañana temprano porque tu garganta es delicada. CIFRAS SOLARES: 55.669

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Podés ganar más dinero trabajando no tan lejos de tu domicilio; busca bien, vas a encontrar. Hay arreglos en casa que no pueden esperar más, aprovecha de estos días libres para hacerlo, además tu pareja estará encantada y no te lamentarás porque te espera una muy agradable sorpresa.CIFRAS SOLARES:48.654

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Un regalo por parte de la persona que te quiere va a tranquilizarte en cuanto a su amor y a su fidelidad. Llega el momento de renovar tu guardarropa; a pesar de que tu media naranja gritará al principio por los gastos ocasionados, no te preocupes, compra lo que te gusta, al fin lo encantará. CIFRAS SOLARES: 46.665

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Vuelve tu optimismo, tu alegría y tu energía; te sientes un alma de adolescente. Usa tus facilidades de hablar para mejorar tu situación laboral, tenés un don para convencer a los demás que puede traerte mucho dinero en una actividad comercial o de relaciones públicas. CIFRAS SOLARES: 51.300

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Disfrutas de estos días de fin de semana para recuperar tus fuerzas, limpiar tu mente de las ansias recién vividas. Tu entorno está atento a todos tus deseos y estarás bien en familia. Si te vas de paseo o compras por la ciudad, aseguras tu cartera, los astros indican robo de dinero. CIFRAS SOLARES:19.804