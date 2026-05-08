Consulta el horóscopo del viernes 8 de mayo

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la vida social activa y deslumbrante. Tu teléfono no parará de sonar con invitaciones; elige el plan que te permita ser el centro de atención y relajarte por completo. Eres la reina de la selva y el viernes por la noche es el momento ideal para salir a brillar sin restricciones. Números de la Suerte: 1, 10, 19

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a tu ritual favorito: dejar todo inmaculadamente ordenado antes de irte. Limpiar tu escritorio, hacer una lista de prioridades para el lunes y archivar lo resuelto te dará un placer indescriptible. Tu mente solo podrá descansar verdaderamente sabiendo que el control logístico es total. Números de la Suerte: 5, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy tu necesidad de armonía, arte y romance. El cierre de la semana laboral pide a gritos que te rodees de belleza. Una salida cultural, un encuentro romántico o simplemente embellecer tu entorno personal te devolverá el equilibrio exacto que la rutina a veces te quita. Números de la Suerte: 7, 15, 34

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la purga energética y la liberación de tensiones acumuladas. Lo que no se resolvió esta semana, suéltalo sin remordimientos; tu mente necesita un descanso de la intensidad investigativa. Un viernes de introspección relajada, una buena película o una copa de vino en soledad te reiniciará el sistema. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a descargar el estrés de la manera más activa y divertida posible. Un largo paseo al parque, un juego intenso con tu mascota o planificar una salida de aventura para el sábado será el combustible perfecto. Empieza tu fin de semana moviendo el cuerpo y expandiendo tus pulmones al máximo. Números de la Suerte: 9, 22, 31

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la rotunda satisfacción del deber cumplido. Miras hacia atrás y ves una semana de productividad impecable y metas alcanzadas. Date el permiso de bajar las defensas, apagar el teléfono del trabajo y sentirte profundamente orgullosa de la profesional de hierro que eres. Números de la Suerte: 10, 20, 38

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19):Los astros potencian los planes espontáneos y fuera de lo común. Si surge una propuesta extravagante o de último minuto para esta noche, anímate a decir que sí. Romper los esquemas y salirte de tu zona de confort habitual te traerá las mejores anécdotas y recargará tu espíritu vanguardista. Números de la Suerte: 11, 24, 36

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través del arte, la música y la evasión saludable. Tu sensibilidad necesita un respiro del mundo lógico y normativo. Sumérgete en melodías que te inspiren, pinta, escribe o simplemente dedícate a soñar despierta; esa será tu mejor medicina para cerrar la semana en total armonía. Números de la Suerte: 7, 13, 30

ARIES (Marzo 21-Abril 20):Hoy la suerte astral favorece el cierre triunfal de la semana laboral. Tu fuego interno está enfocado en liquidar todos los pendientes para cruzar la línea de meta antes del mediodía. Sal a disfrutar de tu fin de semana con la frente en alto y la inmensa satisfacción de haber liderado cada proceso con total éxito. Números de la Suerte: 4, 18, 27