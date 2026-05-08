Consulta el horóscopo chino del viernes 8 de mayo

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te mantiene enfocado. La acción destraba lo que parecía detenido. Evitar la quietud es clave. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con tu entorno. Comprendés mejor situaciones complejas. Hoy tu empatía suma. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te permite resolver con rapidez. La creatividad aplicada te da ventaja. Hoy destacás por tus ideas. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29El orden te permite optimizar tu tiempo. Planificar mejora tu claridad. Hoy organizar es avanzar. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad fortalece vínculos genuinos. Actuar con coherencia te posiciona mejor. Hoy sostenés lo importante. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional se vuelve prioridad. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para ordenar ideas antes de tomar decisiones. Pensar con calma te permite evitar errores. La claridad mental mejora tu rendimiento. Números de la Suerte: 1, 18, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33La constancia vuelve a marcar el rumbo. Mantener tu ritmo te permite avanzar con seguridad. Lo sostenido empieza a consolidarse. Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía está presente y te impulsa a actuar. Canalizarla con estrategia mejora los resultados. Evitar impulsividad es clave. Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite ver con claridad. Evitar conflictos innecesarios mejora tu día. La calma es tu aliada. Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia impacta positivamente en tu entorno. Hoy podés liderar con naturalidad. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La observación te da ventaja estratégica. Detectás detalles importantes. Confiar en tu intuición te beneficia. Números de la Suerte: 6, 24, 35
comentar