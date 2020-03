Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Tendrás que saber administrar buen tu tiempo y optimizar cada segundo para cumplir con tus labores y obligaciones en otros ámbitos de tu vida.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Hoy estarás mucho más preocupado por tu futuro financiero y gracias a ello podría descuidar a la persona amada.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/Encontrar el equilibrio entre las labores y el tiempo que entregas a quien amas será esencial para que tengas éxito en la relación.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Muchas veces te exigirán más tiempo de atención y deberás hacer todo lo posible por entregarlo sin ningún tipo de alegato de por medio.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Si terminas una relación dentro de los primeros días del mes, es muy probable que eso tenga un reencuentro muy fructífero.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 No te dejes intimidar por los que no creen en ti. ¡Tus ideas no necesitan su aprobación!

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/.Tendrás la oportunidad de dar lo mejor de ti mismo gracias a tu tenacidad. Mantén un ojo abierto para los buenos negocios.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/Estás preparado para cuestionarte y darte cuenta de las críticas que te han hecho. Menos susceptible.Vas a ganar puntos en tu propio beneficio.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05.Tienes que tomar una decisión importante con rapidez para zanjar un proyecto y solucionar un problema.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/Cuida los asuntos sentimentales y familiares, haz que tus amigos cenen en casa y se ocupen de las mujeres, los niños o las personas mayores.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 El cielo induce una bella armonía en las relaciones humanas pero no ayuda a las elecciones fundamentales, hace dudar o cambia constantemente de opinión.