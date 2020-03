TAURO (Abril 21-Mayo 20) Venus se está preparando para entrar en tu signo, tú estás a punto de disfrutar de un clima en el que te será posible alcanzar cualquier visión (siempre y cuando sea razonable y sabia). Busca lo mejor. CIFRAS SOLARES: 16.709

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) El maravilloso poeta KhalilGibran escribió: “La mayoría de las personas que solicitan el consejo de otros ya han resuelto actuar como les plazca”. Es cierto que, aunque no nos lo reconozcamos a nosotros mismos, por lo general consultamos a otras personas porque queremos que refuercen una decisión que ya hemos tomado. CIFRAS SOLARES: 21.435

CANCER (Junio22-Julio22 Como Venus, tu planeta regente, se prepara para entrar en tu signo, ten cuidado de no caer en la tentación de seguir un camino engañoso. Hoy quieres estar en el lugar correcto en el momento oportuno.. CIFRAS SOLARES: 76.876

LEO (Julio 23-Ago. 22)Conformarte con lo “suficientemente bueno” siempre es arriesgado. ¿Deberías haber aguantado un poco más? ¿Te has cegado tú sola a otras posibilidades al comprometerte a una segunda mejor opción que “de momento servirá”? Todo se reduce a cómo te las arreglas para llenar los huecos que hay en tu mundo.CIFRAS SOLARES: 84.437

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Si eres sincera y directa sobre la utilización de arreglos temporales, no hay motivos para que no puedas cambiarlos por otras soluciones mejores y más permanentes, cuando éstas se presenten. Con Venus en tu signo eso será más que suficiente CIFRAS SOLARES: 50.032

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Los gurús de la autoayuda nos aconsejan acerca de la manera de enriquecer nuestra vida con planes concretos y nos ayudan a adivinar la dirección que lleva a nuestro destino ideal. Hablan sobre el valor de buscar metas y administrar nuestro tiempo hábilmente.CIFRAS SOLARES: 57.655

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21Así como los océanos fluyen y refluyen, la vida aquí en el planeta Tierra es fluida y flexible. Somos más felices cuando seguimos la corriente. Al tener a Venus, tu planeta regente, adaptándose a tu signo, puedes confiar en lo que está sucediendo. Mantén la calma y te beneficiarás de un espléndido pronóstico cósmico.CIFRAS SOLARES: 76.565

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)Da un poco la sensación de que te están mandando al despacho del jefe. No hay forma de evitar un encuentro incómodo. No puedes escabullirte. Tampoco puedes inclinar la balanza a tu favor. No estás segura de si te vas a llevar una buena reprimenda o una palmadita en el hombroCIFRAS SOLARES: 65.666

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) No puedes imaginarte qué habrás podido hacer mal... pero no estás totalmente segura de que puedas merecer tales elogios. Se acerca la hora fatídica. Conforme se acerca, la Luna Llena arroja luz a tu confusión. No tienes nada en absoluto que temer.CIFRAS SOLARES: 32.326

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Es difícil de entender que podamos pasarnos los días entretenidos en trabajos sin importancia cuando la bola de roca sobre la que vivimos se precipita a través del espacio a una velocidad imposible. CIFRAS SOLARES: 63.636

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20):Aunque los científicos tienen todo tipo de teorías acerca de cómo estamos aquí, es un milagro que escapa a nuestra comprensión. Como ahora estás batallando con un escenario que parece estar funcionando por los pelos, puedes darte el lujo de tener más fe en el hecho de que todo va a salir bien.CIFRAS SOLARES: 77.447