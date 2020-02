TAURO (Abril 21-Mayo 20) No dejes que las cosas que diga una persona que no tiene tanta relevancia en tu vida te afecten el día de hoy, es mejor que le des espacio a quienes si tienen la importancia dentro de tu mundo. CIFRAS SOLARES: 54.982

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) En este día tu vida emocional será muy importante y te sentirás muy conectado con los asuntos que involucran tu vida personal CIFRAS SOLARES: 5.987

CANCER (Junio22-Julio22) En estos momentos podrás descubrir cuáles son tus verdaderos sentimientos y lo que desea tu corazón. Solo anímate. CIFRAS SOLARES: 63.547

LEO (Julio 23-Ago. 22) o permitas que las dificultades agobien a tu relación de pareja, si la tienes. De ser así, replantéate si vale la pena seguir o no.CIFRAS SOLARES: 45.765

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) SI estas en una relación o te encuentres solo, este es un buen dia para las salidas nocturnas. Diviértete!CIFRAS SOLARES: 33.543

LIBRA (Set 23-Oct. 22) No intentes hacerte cargo de tareas que no te corresponden, si aún no has terminado con aquellas que son de tu responsabilidad. CIFRAS SOLARES: 66.766

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21El amor es un aspecto de tu vida que aún necesitas desarrollar. Sin embargo, una persona está por llegar y consigo trae cambios. CIFRAS SOLARES: 34.508

SAGITARIO (Nov. 22-Dic.21) Las viejas riñas familiares que pudieran existir ahora apuntan hacia la reconciliación. Aprovecha para fortalecer los vínculos. CIFRAS SOLARES: 88.665

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Todos en el hogar agradecen de verdad tu compromiso por cuidar de ellos y de las relaciones. CIFRAS SOLARES: 45.765

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Puedes tener una imagen despejada de tus opiniones, visiones y metas. Veras con más claridad y mucha luz. CIFRAS SOLARES: 77.775

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)Es fácil que los errores de cálculo puedan generarte problemas de salud, así que ten cuidado. CIFRAS SOLARES: 02.050