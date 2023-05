Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe / Por Liliana Chelli

Por ello, si querés saber cuál es tu duende personal, llamá a Liliana Chelli. Si lo haces mencionando a Diario Popular, el nombre del duende es totalmente gratuito. Podes comunicarte al celular 11 5745- 6102 o por mail a: lilignomo@lilianachelli.com.ar

Además, hay un sorteo por Instagram para todos los usuarios del Diario Popular. Para participar solo tenés que seguir a @DUENDEFELIPEOK, poner tu nombre completo y tu inquietud. Así podrás participar de los sorteos que se realicen mes a mes, durante 2023.

Como siempre, Liliana Chelli se comunica con todos sus seguidores, los martes a las 22, en vivo, desde su programa "Duendes y portales mágicos", en Youtube. https://www.youtube.com/@LilianaChelliDuendes

Julyhan, el duende la profunda suerte

Suerte, suerte, pero que es la suerte, muchos te dirán hay que buscarla es aptitud o no. Pero el duende Julyhan diceque cuando hablamos de suerte, nos referimos a la existencia de una serie de hechos o situaciones, afortunados o desafortunados, que se dan debido a la casualidad, al azar o a causas que nosotros desconocemos y que están fuera de nuestro control.

Existen situaciones a nivel existencial, que sólo pueden ser explicadas a través de la suerte, el destino, o de la creencia. Situaciones de vida o muerte o aquellas en donde la vida de una persona cambia totalmente y realmente no hay ninguna ley física, biológica, psicológica, etc., que explique dicha situación.

Este tipo de casos sólo pueden ser explicados de acuerdo con las creencias religiosas, existenciales o filosóficas de cada persona. Sin embargo, a nivel de la vida diaria es diferente.

¿Te has dado cuenta de que las personas que tienen buena suerte, son positivas, alegres, activas y seguras de sí mismas? ¿Y que las personas con mala suerte son negativas, depresivas, constantemente están enojadas o de mal humor y son desconfiadas? ¿Crees que es casualidad?

No. En absoluto. Eso mismo es lo que atrae el duende Julyhan: la suerte por su carácter alegre, bromista y simpático, Él jamás se desilusiona o se amarga por nada, solo lucha y enseña al humano que lo lleve a su hogar a atraer la suerte deseada, tratando de llevar a su aura ese mismo bienestar mental para que así envuelva su aura de luz atrayendo la suerte necesaria, y el deseo potente de cumplir sus metas. Esa es la tarea de, Juhyhan pero ojo, eso si hablamos del verdadero duende, porque si no la suerte podría ponerse en contra, ya que está diseñado y energizado para atraer y no repeler.

Entonces esperar la suerte, no significa cruzarse de brazos y mantenerse inmóvil. El duende Julyhan te dice hoy que una cosa es tener la esperanza puesta en otra parte y otra, es entrar voluntariamente en un congelador mientras el tiempo pasa. Piénsalo.

Los números de la suerte de esta semana: 8 9

El número 8: equivale a un "Duende del Infinito" son dos rulos que bajan y suben. Si hoy estás abajo, solo pide subir. Este duende se responsabiliza por el amor de su propia energía y envía energía a los seres humanos para lograr sus objetivos. Además tiene la propiedad de materializar sus emociones en sucesos de realidad en efecto y tiempo.

El número 9: equivale al duende de la auto renovación. El otorgara flexibilidad mental, cambios, deseos de cambios, conciencia de integridad, es decir veracidad de pensamientos y habilidades para la persuasión, o sea que es muy poderoso en este estilo y lleva consigo la buena estrella.