Inminente anuncio de qué empresa se hará cargo de la línea de colectivos 148

Añadió Fernández que la UTA "acompaña la solución propuesta, sin la pérdida de ninguna fuente de trabajo, y el respeto de la antigüedad de cada trabajador y nuestro CCT". Luego puntualizó que "estamos a la expectativa y esperamos que se cumpla con lo prometido, a fin de que los trabajadores de la familia del Halcón tengan unas tranquilas pascuas, sabiendo que se vuelve a trabajar".

Según trascendió, la reunión en la Secretaría de Transporte tuvo un momento de alta tensión. Fue cuando ante la falta de una definición por parte de los funcionarios, el titular de la UTA amenazó con realizar una protesta con gran cantidad de colectivos en la Plaza de Mayo, tras lo cual se comprometieron en que este miércoles se anunciará cómo seguirá la línea 148.

A los trabajadores -que concurren diariamente a la cabecera de la línea 148, ubicada en avenida 12 de Octubre 3610 casi avenida Mosconi en Quilmes, para firmar su asistencia- les deben un medio aguinaldo y tres meses de sueldo, que esperan que les abone el nuevo operador. Esa propiedad -en la que en un video subido a las redes sociales por un chofer, en el que se aprecia gran cantidad de unidades fuera de servicio- sería puesta en venta por su propietaria, El Nuevo Halcón.

Como consignó oportunamente este medio, la fuerte disputa entre dos grandes grupos empresarios que tienen a su cargo la mayoría de las líneas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires, parece ser la causa por la que la Secretaría de Transporte ha demorado una definición.

Por un lado está el grupo DOTA, que tras el anuncio de los directivos de El Nuevo Halcón de que la empresa cerraba, presentó una propuesta en esa dependencia del gobierno nacional. La misma consiste en que los ramales a Solano, estén a cargo de la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte (SAT) -del grupo DOTA- y los de Varela a cargo de Expreso Quilmes (línea 98) que pertenece en partes iguales a DOTA y Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85.

Pero Misión Buenos Aires, de la familia oriunda de Misiones Zbikoski, propietaria del grupo Metropol, también hizo su propuesta: hacerse cargo de los ramales a Varela, y que la Línea 22 Sociedad Anónima (que opera la línea 22 que une Retiro con Quilmes) se haga cargo de los ramales a Solano.

La posibilidad de que la línea 148 esté a cargo al mismo tiempo de DOTA y Misión Buenos Aires aparece como imposible. En declaraciones periodísticas, el presidente del primer grupo, Marcelo Pasciuto enfatizó: "Nunca DOTA haría sociedad con ninguna empresa de los misioneros ni con Misión Buenos Aires ni con Metropol".

Pero el rechazo no solo quedó en el plano de expresiones públicas. DOTA cuestionó ante la Secretaría de Transporte la propuesta de Misión Buenos Aires, recordando que esa dependencia estatal le adjudicó a su contrincante un nuevo recorrido -en referencia a la línea 197- en vez de racionalizar el corredor, y a generar la inviabilidad definitiva de la línea 148 "y la partida de defunción de El Nuevo Halcón". De tal manera hizo referencia a que desde el 1 de setiembre del año pasado, varios de los ramales de la línea 129 -que cobra una tarifa de media distancia (denominada suburbana grupo II)- se transformaron en la línea 197, con una tarifa idéntica a las de otras líneas urbanas (técnicamente, suburbana grupo I), una medida que fue impugnada por Expreso Quilmes.

Cualquiera sea la empresa, aplicará una reestructuración que significaría la eliminación definitiva de los ramales El Jalón y por Acceso. Y también de la denominación El Halcón, una empresa fundada en 1943 y cuyo nombre que llegó también al ámbito deportivo. Ocurre que en 1981, el dueño de la empresa, Ricardo Pérez, asumió la presidencia de Defensa y Justicia, adoptando como apodo el nombre de la firma, y cambiando la camiseta azul y blanca por los colores de la 148: verde y amarillo. Los que fueron defendidos por un jugador que llegó a préstamo desde River Plate, que fue campeón mundial en 2022 y que sigue en la Selección: Enzo Fernández.