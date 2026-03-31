Los escalofriantes posteos del tirador de la escuela de Santa Fe

turbio 2 Los comentarios en la cuenta del adolescente asesino.

También, el joven reposteó un un fragmento de una película en el que se lo ve a un actor apagando un cigarrillo en su propio brazo. Sobre este punto, los abogados del adolescente indicaron que el chico se autolesionaba, razón por la cual ya estaba bajo tratamiento psicológico antes de la balacera en el patio del colegio.

Además de estas redes, el mismo usuario era utilizado por G.C. en una plataforma dedicada a compartir y visualizar videos de muertes violentas de forma explícita. Este rastro digital está siendo analizado minuciosamente por los investigadores para entender el trasfondo de la agresión y el nivel de planificación que pudo haber tenido el joven antes de disparar con su escopeta.