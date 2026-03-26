Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Este es un Duende es de color verde y siempre que se lo visualiza se lo ve en tonos de verdes en degrade, se lo llamaba el Duende del "Desatranqué" ya que poseía muchísima energía de destrabes y cuando este campo se activa, forma una imagen similar a un humano, y los sentimientos y pensamientos se hacen mil veces mas poderosos.

CIRHILHO enseña a crear a todos los lectores ese campo de energía y hay dos formas de generar esto mismo. Una es a través de la respiración, la meditación y el fluir de la energía del amor, como un acto de conciencia, que genera un campo viviente y por ende el del Duende.

Y la otra, es tener en persona al Duende CIRHILHO el "verdadero" y meterse en el, en un acto totalmente mental y lógico, que trae como consecuencia la conexión amorosa con la suerte, el dinero, la abundancia y la prosperidad, obviamente desatrancando las trabas para que entre lo bueno, así decían nuestras abuelas, la palabra desatrancar funcionaba mucho más que destrabar, piénsalo.

Duende Felipe le pide a DUENDE CHIRILHO un número ganador para esta semana y el número de la suerte para esta semana son tres, porque formaran el principio y el fin de las cuentas y de todo lo que hasta ahora pasaste, creando un capicúa perfecto: 810 y 018.

Que significan estos números según el Duende y cómo podemos llevar nuestra intuición Duendil al número ganador.

El número 8 equivale a un Duende de la conciencia colectiva es el que se responsabiliza al amor de su propia energía y envía energía a los seres humanos para lograr sus objetivos. Además tiene la propiedad de materializar sus emociones en sucesos de realidad en efecto y tiempo.

El número 1 equivale a un Duende de la Money, es cálido y siempre va por lo material, tiene el poder de la actuación, es muy impulsivo, y recomienda que ese mismo impulso, sea humano y así el número que llega con el 1 a nuestra mente, ese será el adecuado.

El número 0 equivale al Duende de la autorrenovación. el otorgara flexibilidad mental, cambios, deseos de cambios, conciencia de integridad, es decir veracidad de pensamientos y habilidades para la persuasión, o sea que es muy poderoso en este estilo y lleva consigo la buena estrella.

Esta semana CIRHILHO esta con mucha luz y buenos augurios para todos los que lo convoquen.