Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe presenta a TOMTE, el Duende del Milagro en Navidad

Este Duende de Navidad ayuda mucho en esas fechas tan sensibles Este Duende se esconde por la casa y observa el comportamiento de las personas, luego vuelven al Polo Norte cada noche para informar a Santa si han sido buenos o malos.

Cuenta la leyenda que debíamos tener un Duende en el arbolito y no tocarlo, porque podría perder su magia. Los Duendes y mas aún TOMTE cobran vida cuando en esta fecha se les pide un milagro

Concretamente, esta tradición dio mucha suerte en la antigüedad, y a partir de ahí TOMTE y su presencia en los hogares no ha sido una excepción en todas las casas durante las fiestas navideñas. Muchas veces las cosas no son como parecen y no es ver para creer, sino creer para ver, porque si ponemos Fe y Espíritu Navideño las cosas pueden cambiar y nuestra vida ser un poco más fácil y simple.

El Duende TOMTE dice que todo es posible y que esta Navidad pondrá sobre quien lea esto un poco de magia para su destino.

Los números de la suerte de la semana

El Duende Felipe le pidió a TOMTE un número ganador para esta semana y éste le dio uno de tres cifras porque formaran el principio y el fin de las cuentas y de todo lo que hasta ahora pasaste, creando un capicúa perfecto.: 810 y 018. Que significan estos números según el Duende y cómo podemos llevar nuestra intuición duendil al número ganador.

Número 8 equivale a un Duende de la conciencia colectiva es el que se responsabiliza al amor de su propia energía y envía energía a los seres humanos para lograr sus objetivos. Además tiene la propiedad de materializar sus emociones en sucesos de realidad en efecto y tiempo.

Número 1: equivale a un Duende del Dinero, es cálido y siempre va por lo material, tiene el poder de la actuación, es muy impulsivo, y recomienda que ese mismo impulso, sea humano y así el número que llega con el 1 a nuestra mente, ese será el adecuado.

Número 0 equivale: al Duende de la autorrenovación. el otorgará flexibilidad mental, cambios, deseos de cambios, conciencia de integridad, es decir veracidad de pensamientos y habilidades para la persuasión, o sea que es muy poderoso en este estilo y lleva consigo la buena estrella.