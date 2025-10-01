Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

@duendefelipeok presenta esta semana a Robledán, el Duende de la fuerza

El Duende del Roble siempre cuenta que el roble es el árbol del trueno, donde los Dioses antiguos descendían con rayos y truenos. Entre sus raíces profundas habita Robledán el Duende, guardián de la fuerza, la resistencia y la memoria ancestral.

Su historia comienza en tiempos de los druidas celtas, quienes juraban bajo los robles porque creían que Robledán escuchaba y guardaba los secretos de la palabra sagrada. Él aparece como un duende robusto, con barba de musgo y un báculo de corteza, protector de los pactos verdaderos.

Se dice que cada roble centenario guarda en su interior un espíritu dormido, y que cuando los hombres se reúnen para celebrar la vida, el Duende Robledán, despierta y danza entre las ramas. Su voz retumba como un eco grave, y sus risas hacen temblar las hojas.

La leyenda más antigua cuenta que Robledán ayudaba a los guerreros justos antes de las batallas si alguien reposaba bajo el roble y pedía valor, el duende le prestaba la fortaleza del árbol. Pero si la causa era injusta, el tronco se volvía frío y ningún duende respondía.

Muchos aseguran que el roble es puerta entre mundos, y Robledán es su guardián. En las noches de tormenta, cuando el rayo parte una rama, dicen que es señal de que el duende ha hablado. Quien recoja ese fragmento con respeto tendrá un talismán poderoso contra los miedos.

El número de la suerte que Duende Felipe y Robledán el Duende dan esta semana es el 560.

El número 5. Lo rige el Duende del corazón: cuando estás dispuesto a vivir, siendo consciente de su situación, y de las herramientas con las que contás, te alegrara saber que en las pequeñas cosas hay felicidad y oportunidades.

El número 6. Lo abarca el Duende de los prados: la claridad y la esperanza son las recompensas de quienes caminan por los prados que son reflejo del esfuerzo humano. Trabaja duro, pero respira profundo y disfruta de los pequeños momentos.

El número 0. Lo rige el Duende de la simpatía: un buen amigo que brinda apoyo es quien te consuela, es el que te hace reír cuando ves algo gracioso en internet o en tv, es el que te da respiro en días grises.