Qué dijo Jorge Rial tras conocerse que su hija Morena está presa otra vez

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena”, dijo al aire de Cónclave (Carnaval Stream). Y explicó: “Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común...", se sinceró Jorge, al aire del programa de plataforma que comparte con Alejandro Fantino, Fabián Doman y Viviana Canosa.

"Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas", planteó Rial, al aire. “ Mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, reflexionó el conductor, sobre el presente de una de sus dos hijas.

RIAL Y UNA NUEVA DETENCIÓN PARA MORENA

“Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”, expresó Jorge.

“En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos... Mi nieto Amadeo está con Rocío (la otra hija de Rial), que está haciendo un laburo enorme. Me sorprendió ese instinto maternal que tiene. Y estoy cuidándolo. Y está María, mi pareja, haciéndome el aguante, mis amigos y todo. Es un bebé feliz. Eso es lo que me importa hoy".

More Rial detinida

"Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas. Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”, cerró en conductor, con esperanza.