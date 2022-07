El Papa reclama un diálogo "verdadero" en Ucrania y paz en Sri Lanka

"Estoy siempre pendiente de la martirizada población ucraniana golpeada cada día por una lluvia de misiles. ¿Por qué no se comprende que la guerra solo crea destrucción y muerte, alejando a los pueblos y acabando con la verdad y el diálogo?", cuestionó.

Y agregó: "Rezo y espero que todos los actores internacionales actúen verdaderamente para reanudar las negociaciones, no para alimentar la insensatez de la guerra".

Francisco también pidió paz para Sri Lanka, un país que visitó en enero de 2015, junto a Filipinas, y que vive fuertes protestas por su grave crisis económica, la peor desde su independencia del Imperio británico en 1948, y que han causado la dimisión del presidente Gotabaja Rajapaksa.

"Expreso nuevamente mi cercanía al pueblo de Sri Lanka, me uno a vosotros a la oración y exhorto a todas las partes a buscar una solución pacífica a la actual crisis, en particular por los más pobres, y respetando los derechos de todos", animó el Papa. "Me uno a los jefes religiosos para implorar a todos que se abstengan de cualquier forma de violencia y empiecen un proceso de diálogo por el bien común", concluyó.