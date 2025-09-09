La Virgen de Luján ya está presente en los Jardines Vaticanos

El acto comenzó con palabras del embajador argentino en el Vaticano, Luis Pablo María Beltramino, y del secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, tras lo cual la artista Florencia Delucchi, realizó la develación de su obra.

La bendición estuvo a cargo del cardenal Leonardo Sandri, vice decano del Colegio Cardenalicio, acompañado por monseñor Guillermo Karcher, ex secreterario del Papa Francisco.

La ceremonia incluyó oraciones y cantos dedicados a la Virgen de Luján y concluyó con los agradecimientos del cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente emérito de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Participaron autoridades de la Curia Romana, miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y una numerosa comunidad argentina residente en Roma. En representación del Gobierno nacional asistió el subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Ezequiel Caulo.

Advocaciones de la Virgen en los Jardines Vaticanos

Los Jardines Vaticanos ya cuentan con una colección internacional de imágenes marianas. Allí se encuentran la Virgen Rosa Mística (2025), la Virgen de la Paz Coreana (2024), la Virgen del Rosario de Chiquinquirá de Colombia (2021), la Virgen del Rosario de Guatemala (2018), la Virgen de los Treinta y Tres de Uruguay (2022) y la Virgen de Caacupé del Paraguay (2017).

El proyecto de entronizar a la Patrona de la Argentina en la Santa Sede fue impulsado por la Cancillería argentina y la Secretaría de Culto y Civilización, con el apoyo de la Embajada ante el Vaticano y financiado en su totalidad por aportes privados.

El papa Francisco había visto la obra terminada en febrero de este año y, obviamente, apoyaba el proyecto de hacerla presente en el Estado Vaticano.