Incidentes frente al Congreso entre manifestantes y policías

Los carros hidrantes de la Policía intentan dispersar a manifestantes en distintos puntos aledaños al Parlamento
Algunas escaramuzas se vienen sucediendo esta tarde en las inmediaciones del Congreso, donde la policía trata de dispersar a grupos de manifestantes, algunos de ellos con gomeras en sus manos, en su mayoría, jóvenes que no llevan banderas de partidos políticos.
La policía a utilizado carros hidrantes para mantenerlos alejados de las vallas de contención, ubicadas sobre la avenida Entre Ríos, y que separa a los manifestantes del Palacio Legislativo.
Imágenes televisivas mostraban a personal del SAME asistiendo a tres manifestantes en la zona intermedia de la Plaza de los Dos Congresos, a unos 100 metros del vallado
El ministerio de Seguridad habilitó una línea telefónica para que la gente denuncie si es obligada a no abrir sus comercios o le impiden el normal trabajo.