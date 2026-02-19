Incidentes frente al Congreso entre manifestantes y policías

La policía a utilizado carros hidrantes para mantenerlos alejados de las vallas de contención, ubicadas sobre la avenida Entre Ríos, y que separa a los manifestantes del Palacio Legislativo.

Imágenes televisivas mostraban a personal del SAME asistiendo a tres manifestantes en la zona intermedia de la Plaza de los Dos Congresos, a unos 100 metros del vallado

El ministerio de Seguridad habilitó una línea telefónica para que la gente denuncie si es obligada a no abrir sus comercios o le impiden el normal trabajo.