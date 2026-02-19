Sociedad |

Piquetes y cruces con policías y gendarmes en varios puntos del AMBA

Este jueves, en el marco del paro general de la CGT, se registraron cortes en la Panamericana, Puente Pueyrredón, Acceso Oeste y varias rutas del conurbano bonaerense.

Cerca de las 8 de este jueves, y al mismo tiempo que transcurre el paro general de la CGT, los trabajadores de Fate cortaron la autopista Panamericana con la ayuda de organizaciones sociales. El corte se produjo a la altura de la calle Uruguay en sentido Tigre-Buenos Aires.

Video del corte en donde los manifestantes están cara a cara con gendarmería.

Los trabajadores de la histórica fábrica de neumáticos que anunció su cierre el día de ayer, saltaron en manada a la autopista para que la manifestación sea aún más visible. Muchos de los integrantes de la protesta, a la hora de subir fueron tapando sus rostros para que luego no los reconozcan.

La gendarmería subió a la par de los trabajadores y se colocó con escudos en frente a ellos y les pidió que liberen por lo menos media traza del camino.

Uno de los trabajadores expresó: "Nosotros tenemos derecho a huelga que está en la Constitución. No respetan el artículo 14bis que dice que los obreros tenemos derecho a huelga. Nosotros ejerciendo un derecho, si ustedes reprimen, el costo es suyo".

Desúés de dos horas de imposibilitar el paso por la autopista Panamericana, los manifestantes liberaron los carriles.

Así subían a la Panamericana los trabajadores de Fate.

Represión en Puente Pueyrredón, Acceso Oeste y otros cortes

En la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda, la Policía se enfrentó con un grupo de manifestantes que avanzaban por avenida Mitre intentando cortar el paso sobre nivel. Fuerzas de Prefectura y Policía Federal intervinieron y reprimieron con gas pimienta.

Fotos de la represión en Puente Pueyrredón. (Jaime Olivos)

Una situación particularmente tensa se registró en el Acceso Oeste, en Moreno. Allí, pilas de neumáticos incendiados con combustible bloquearon totalmente la autopista en sentido hacia Capital. Personal de Gendarmería y Policía bonaerense replegó a los manifestantes en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con un operativo que incluyó una docena de camiones con personal policial a bordo.

Los automovilistas quedaron atrapados a unos 50 metros de las llamas y columnas de humo, con el tránsito detenido desde la altura de La Reja. Los manifestantes, que se identificaron como "vecinos autoconvocados", insistieron en su carácter espontáneo, sin banderas partidarias ni carteles sindicales.

