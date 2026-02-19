Paro general de la CGT: qué servicios se paralizan este jueves 19 de febrero y cómo impacta en CABA

Transporte: el sector más afectado

El transporte público es el frente más sensible de la jornada, con adhesión de los principales gremios del sector.

Colectivos: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su participación en la huelga, por lo que se prevé paralización en gran parte de las líneas del país. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el grupo DOTA informó que pondrá en circulación 65 líneas para garantizar frecuencias en los corredores de mayor demanda. Según la empresa, los servicios funcionan con cronogramas habituales de día hábil, tanto en trayectos urbanos como interurbanos. El director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que "todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido", debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA. Además, explicó que quienes deseen adherirse al paro pueden hacerlo sin sanciones, aunque la jornada no será remunerada. También señaló que no se registraron incidentes durante la madrugada y que el mayor movimiento comenzó a partir de las seis de la mañana. El boleto mínimo de colectivo costará en adelante $ 568,82.

Entre las líneas que circulan se encuentran la 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117. También operan las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570.

Trenes: no circulan servicios metropolitanos ni de larga distancia. La medida impacta en líneas como Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

Subte y Premetro: el gremio de metrodelegados anunció paro total durante toda la jornada en la Ciudad de Buenos Aires.

Vuelos: gremios aeronáuticos se suman a la protesta, por lo que se registran cancelaciones y reprogramaciones tanto en cabotaje como en vuelos internacionales.

Recolección de residuos: no habrá servicio

El Gobierno porteño informó que no habrá recolección de residuos durante la jornada del paro.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, explicó que el servicio quedará interrumpido y pidió a los vecinos que no saquen la basura. Según indicó, la recolección se retomará por la noche.

Salud: guardias y urgencias garantizadas

En los hospitales públicos se mantendrán activas las guardias y la atención de urgencias. No obstante, el funcionamiento habitual podría verse reducido.

En clínicas y sanatorios privados también se garantizarán emergencias, aunque podrían suspenderse turnos programados debido a las dificultades de traslado del personal.

Bancos y administración pública

No habrá atención al público en sucursales bancarias. Permanecerán operativos los canales digitales: homebanking, aplicaciones móviles, pagos electrónicos y cajeros automáticos.

En organismos nacionales, provinciales y municipales pueden registrarse demoras o suspensión de trámites por adhesión sindical.

Otros servicios que pueden verse afectados

Además del transporte, la recolección de residuos, los bancos y la salud, el paro general convocado por la CGT también podría impactar en otros sectores clave. En el ámbito de la Justicia, los tribunales funcionarán con guardias mínimas, con posible reprogramación de audiencias no urgentes y atención limitada al público. En tanto, en oficinas de ANSES y otros organismos previsionales no habrá atención presencial en muchas dependencias, aunque seguirán habilitados los canales digitales para consultas y trámites online.

También podrían registrarse demoras en la distribución de correspondencia y paquetería, tanto en el correo oficial como en operadores privados, principalmente por dificultades de traslado. En peajes y autopistas algunas concesiones podrían levantar las barreras, mientras que otras operarán con personal reducido. Las empresas de energía eléctrica y gas trabajarán con esquemas de guardias mínimas para atender emergencias técnicas, y el funcionamiento de estaciones de servicio y delivery será dispar, con posibles demoras en la atención y en las entregas a lo largo de la jornada.