¿Quién es la conductora que reveló que le gustan las mujeres y haría un trío?

Yanina Latorre confesó que le gustaría hacer un encuentro íntimo de a tres con su marido, Diego, y una famosa. Enumeró los nombres.
Yanina Latorre contó, por primera vez, que le gustan las mujeres y que no descarta, tal vez, para su vida, compartir intimidad con su marido, Diego y alguna famosa. Incluso, la presentadora de las tardes noches de América se animó a confesar los nombres y apellidos de las famosas que la "tientan".
“Yo debuté con una mujer, pero a mí me gustan las mujeres. No soy bisexual, ni soy lesbiana, pero...”, se sinceró Yanina, durante una entrevista en el piso de Intrusos en el espectáculo, en América.
"Si lo hago es con Diego y con otra mujer, no con un hombre. Me atrae mucho más una mujer que dos hombres”, detalló Latore, sin "pelos en la lengua" sobre sus ideales íntimos. “Me calienta más la imagen mía con una mina y Diego, antes que con dos miembros. Las mujeres me parecen sexualmente atractivas”.
Y, luego, la conductora de SQP, por la misma señal, e numeró los nombres y apellidos de famosas con las que concretaría un encuentro en privado, en el que se incluya a su marido. “Con Karina Jelinek, Griselda Siciliani y Flor Peña ”.
