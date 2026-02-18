¿Quién es la conductora que reveló que le gustan las mujeres y haría un trío?

“Yo debuté con una mujer, pero a mí me gustan las mujeres. No soy bisexual, ni soy lesbiana, pero...”, se sinceró Yanina, durante una entrevista en el piso de Intrusos en el espectáculo, en América.

"Si lo hago es con Diego y con otra mujer, no con un hombre. Me atrae mucho más una mujer que dos hombres”, detalló Latore, sin "pelos en la lengua" sobre sus ideales íntimos. “Me calienta más la imagen mía con una mina y Diego, antes que con dos miembros. Las mujeres me parecen sexualmente atractivas”.

Y, luego, la conductora de SQP, por la misma señal, e numeró los nombres y apellidos de famosas con las que concretaría un encuentro en privado, en el que se incluya a su marido. “Con Karina Jelinek, Griselda Siciliani y Flor Peña ”.

YANINA DESTROZÓ A SU EX COMPAÑERA DE LAM, NANCY PAZOS

"Fue banalizar y frivolizar la situación. En vez de juntarse al reclamo fue a hacer un show pedorro para una nota de C5N, con gente que realmente está reclamando por las reformas laborales", apuntó Yanina contra su ex compañera de LAM, Nancy Pazos, por la presentación encadena que hizo en la protesta de la semana pasada.

Nancy Pazos Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso por la reforma laboral que deroga al Estatuto del Periodista.

"Me parece que lo que hace es frivolizar el reclamo. Duró cinco minutos. Hasta gente de C5N, no escuché a ningún periodista defenderla. Me parece un espanto lo que hizo", concluyó, Latorre.