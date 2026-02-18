El Gobierno suspendió por 15 días los despidos en Fate tras el anuncio de su cierre

La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria luego de que la empresa Fate comunicara el cese inmediato de actividades y el despido de 920 empleados.
El Gobierno Nacional dispuso la suspensión por 15 días de los despidos en Fate, tras una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), luego de que la firma anunciara el cierre inmediato de su planta industrial en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.
La medida adoptada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, frena de manera temporal las cesantías que afectaban a 920 trabajadores y abre un período de negociación obligatoria entre las partes.
La planta de Fate es la más grande del país en el rubror, con una capacidad de producción superior a cinco millones de neumáticos anuales.
En un comunicado difundido este miércoles, la empresa informó que cesaba sus actividades de forma inmediata y atribuyó la determinación a cambios en las condiciones de mercado. Sostuvo que el nuevo escenario la obliga a encarar los desafíos futuros con un enfoque diferente, aunque sin precisar detalles sobre la situación financiera o productiva.
