El Gobierno suspendió por 15 días los despidos en Fate tras el anuncio de su cierre

La medida adoptada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, frena de manera temporal las cesantías que afectaban a 920 trabajadores y abre un período de negociación obligatoria entre las partes.

La planta de Fate es la más grande del país en el rubror, con una capacidad de producción superior a cinco millones de neumáticos anuales.

En un comunicado difundido este miércoles, la empresa informó que cesaba sus actividades de forma inmediata y atribuyó la determinación a cambios en las condiciones de mercado. Sostuvo que el nuevo escenario la obliga a encarar los desafíos futuros con un enfoque diferente, aunque sin precisar detalles sobre la situación financiera o productiva.

-NOTA EN DESARROLLO-