ALARMANTE: Trump dijo que "Putin está jugando con fuego"

" De lo que no se da cuenta Vladímir Putin es de que, si no fuera por mí, a Rusia ya le habrían pasado muchas cosas realmente malas, y me refiero a realmente malas. Está jugando con fuego", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump, que hace poco más de una semana habló por teléfono con Putin, expresó en varias ocasiones su malestar por la falta de avances en el proceso de diálogo impulsado desde la Casa Blanca. Putin viene rechazando los constantes llamamientos a un alto el fuego.

El domingo pasado Trump sostuvo que siempre tuvo muy buena relación con el líder ruso, pero "algo le ha pasado". "¡Se ha vuelto absolutamente loco!", indico en su propia red social. En la misma publicación volvió a arremeter contra el líder del régimen de Kiev, Volodímir Zelenski, en particular porque "causa problemas" con todo lo que dice. "Zelenski no le hace ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare", escribió.

Los gobiernos de Rusia y Ucrania mantuvieron el 16 de mayo en Turquía sus primeros contactos directos en más de tres años, de los que surgió como único compromiso tangible el intercambio de mil prisioneros por cada una de las dos partes.

Dmitri Peskov.jpg Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia de Rusia

El Kremlin aclaró que Rusia responderá los ataques con drones ucranianos

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista este martes, comentó los recientes ataques masivos con drones, perpetrados por el gobierno de Ucrania contra varias provincias fronterizas y occidentales rusas.

"Nuestro presidente dejó claro que nadie puede venir a 'hacer gamberradas' (atropellos) con drones aquí en Rusia como si nada. Si insisten en 'hacer gamberradas', recibirán su respuesta", declaró Peskov al periodista Pável Zarubin. El vocero aseguró que independientemente de que "haya proceso de paz o no lo haya; diga algo el presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump o no lo diga, Rusia garantizará la seguridad propia".

"El problema es que ni los europeos ni los estadounidenses quieren ver en absoluto los ataques con drones que [ucranianos] intentan a lanzar contra nosotros", lamentó Peskov, al denunciar que Occidente hace la vista gorda ante los ataques de los vehículos aéreos no tripulados de Kiev contra las instalaciones sociales y ambulancias en las provincias de Bélgorod, Kursk y en otras regiones rusas.

En cambio, "si se trata de algo que afecta a Ucrania, todos claman al unísono a los cuatro vientos".

En lo referente a las declaraciones contradictorias desde el Gobierno alemán con respecto a las restricciones de alcance para las armas suministradas a Ucrania, Peskov señaló que, si de esta manera los aliados europeos de Kiev "intentan crear incertidumbre, primero crearán incertidumbre para sí mismos, que se convertirá en una carga para ellos". "Veremos si son capaces de soportar esa carga", concluyó.