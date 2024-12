Alemania: revelan que hubo un alerta sobre el hombre que atacó el mercado navideño

"La Oficina recibió un aviso al respecto a través de sus redes sociales a finales del verano del año pasado sobre el sospechoso de ser responsable del ataque de Magdeburgo", explicó el organismo en un comunicado oficial.

"Este aviso era como todos los demás que se reciben en importantes cantidades y fue también tomado en serio", señaló la agencia, tras recordar que "no es un organismo de investigación" y por tanto, trasladó la información a las autoridades pertinentes. La BAMF pidió "comprensión", porque su labor "va más allá de esto". "No se pueden comentar casos individuales", argumentó.

En las últimas horas circularon en redes sociales capturas de pantalla de avisos remitidos a la BAMF sobre el sospechoso cuya autenticidad no ha sido confirmada.

Taleb al Abdulmohsen publicó un cuestionario, según sus propias palabras, "puramente filosófico", planteando a sus seguidores la siguiente pregunta: "¿Me culparías si matara al azar a 20 alemanes por lo que está haciendo Alemania contra la oposición saudí?" Las respuestas fueron "sí", "no", "otra respuesta (especificar)" y "muéstreme el resultado".

Alrededor de un mes después de que fuera realizada la controvertida publicación, una mujer saudí contactó a la Policía de Berlín y al Servicio Federal de Migración y Refugiados de Alemania (BAMF, alertándolos de que el autor de la publicación "cree que la Policía no está actuando bien con él y lo trata injustamente, así que matará a gente al azar como venganza".

LGVBmc8a7_50mX8x.mp4

"Va muy en serio con eso y se lo dijo a alguien en privado. Dijo: '¿Crees que no voy en serio con eso?' y tengo pruebas de ello", sostuvo la mujer en una carta enviada a los agentes policiales de la capital alemana, añadiendo que intentó ponerse en contacto con el BAMF, pero no recibió ninguna contestación. "No hubo respuesta, no estoy en Alemania, no sé qué hacer", expresó la testigo.

Un responsable de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), Holger Muench, confirmó también que recibieron un aviso sobre el sospechoso procedente de Arabia Saudí en noviembre de 2023 y comentó que se abrió una investigación, pero el aviso era "abstracto", según recoge la televisión pública alemana

Una multitud participa en el funeral por las víctimas del atropello masivo en Alemania

Miles de personas asistieron al funeral celebrado en la Catedral de Magdeburgo por las cinco víctimas del ataque del viernes. "¿Hay aún lugares seguros?", planteó el obispo protestante Friedrich Kramer durante el acto religioso que ha incluido el doblar de las campanas a las 19.04, justo 24 horas después del inicio del ataque.

"Los criminales violentos se sitúan en el trono de la atención. Todo tiene que tener que ver con ellos y cualquiera que no se alinee debe morir", se ha lamentado el religioso antes de hacer un llamamiento a la unidad de la sociedad.

magdeburgo.jpg

También participó el obispo católico Gerhard Feige. "El brutal ataque nos ha dejado iracundos e indefensos, dubitativos y desesperados, sin palabras y conmocionados y sobre todo profundamente afectados", dijo.

Entre los asistentes al funeral estaban el canciller, Olaf Scholz; el primer ministro de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff; el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier o la alcaldesa Simone Borris.

Más tarde, ya entrada la noche, se han producido concentraciones de grupos de ultraderechistas en el centro de la ciudad, según recogen medios alemanes. La Policía estima que unos 1.000 asistentes están en la plaza central de la capital sajona con pancartas con lemas como "Reemigración" y banderas alemanas. Ha dado un discurso Thorsten Heise, del partido político La Patria, antiguo Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD).