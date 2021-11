Boris Johnson perdió su discurso y se puso a hablar de... ¡Peppa Pig!

Más allá de sus intentos en varias oportunidades de recuperar la línea discursiva, no pudo concretarlo. Por ello, apeló a la improvisación para salir airoso de una embarazosa circunstancia.

Pese a sus esfuerzos, el resultado final fue más que vergonzoso y el video se volvió viral en pocos minutos a través de las redes sociales.

Buscando entre sus anotaciones, Boris Johnson suspiró, dijo "maldita sea" y murmuró en repetidas ocasiones "perdónenme" mientras interrumpía brevemente su discurso ante la Confederación de la Industria Británica en el puerto de Tyne, en el norte de Inglaterra.

Intentado en vano recuperar la línea argumental del discurso, buscó cerrar la idea con una anédocta sobre su reciente visita al Peppa Pig World, un parque de diversiones basado en el programa de televisión de animación infantil sobre la excéntrica cerdita rosada y sus amigos y familiares.

"Ayer fui, como todos debemos, a Peppa Pig World", dijo el primer ministro del Reino Unido a los ejecutivos como si nada.

"Me encantó. Peppa Pig World es mi tipo de lugar: tiene calles muy seguras y disciplina en las escuelas", agregó el primer ministro.

619cd10fe9ff711be873911f.jpg Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, hablando de Peppa Pig.

Johnson preguntó a la audiencia de ejecutivos si habían estado en el parque temático en Hampshire, en el sur de Inglaterra, que calificó como el Peppa Pig World más grande del mundo y "perfecto para niños pequeños".

"Me sorprende que no hayan estado allí", dijo Johnson a los ejecutivos que no habían concurrido al lugar, que incluye varias atracciones para los niños que son fans de las aventuras del simpático animalito.

"¿Quién hubiera creído que un cerdo que parece un secador de pelo o posiblemente un secador de pelo tipo Picasso, un cerdo que fue rechazado por la BBC, se exportaría ahora a 180 países con parques temáticos tanto en Estados Unidos como en China?", prosiguió, tratando de relacionar el hecho con el empeño de los emprendedores británicos. Pero el resultado estuvo lejos de lo que esperaba y no demoró mucho en ser motivo de burlas en todo el Reino Unido.