Bukele lanzó una operación militar en Haití y amenazó a las pandillas: "Podemos terminar con las de ustedes también"

El mandatario salvadoreño busca rescatar a cuatro compatriotas secuestrados, integrantes de una misión internacional que realiza evacuaciones médicas, y advirtió sobre las consecuencias si no son liberados.
El gobierno de El Salvador puso en marcha una operación militar en Haití para recuperar a cuatro ciudadanos de su país que permanecen secuestrados por pandillas locales. El anuncio fue realizado el 21 de octubre por el presidente Nayib Bukele, quien exigió que los rehenes sean liberados sanos y salvos.
Los cuatro afectados son técnicos aeronáuticos que participan de una misión internacional en territorio haitiano. Según explicó el mandatario, su tarea consiste en realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no en participar de enfrentamientos armados.
A través de un mensaje publicado en X y escrito en criollo haitiano, el jefe de Estado sostuvo que los trabajadores fueron capturados cuando regresaban de comprar alimentos en un mercado de la zona. Además, remarcó que no son combatientes y que el objetivo de la intervención es garantizar su regreso a casa sin lesiones.
En su advertencia a los responsables del secuestro, el presidente apeló a los resultados de su política de seguridad y lanzó una amenaza directa: “Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”.
El mandatario también señaló que la acción militar desplegada hasta el momento será menor en comparación con lo que podría ocurrir si los cuatro ciudadanos no recuperan la libertad. “el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir”, afirmó al dirigirse a los líderes de las organizaciones criminales.
Pese al tono de sus declaraciones, Bukele dejó abierta la posibilidad de frenar nuevas acciones. Para eso, reclamó la liberación inmediata y sin daños de los cuatro rehenes y sostuvo que, si regresan sanos y salvos, la situación podrá volver al estado previo al secuestro. “La decisión está en sus manos”, concluyó.