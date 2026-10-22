Bukele lanzó una operación militar en Haití y amenazó a las pandillas: "Podemos terminar con las de ustedes también"

El mandatario también señaló que la acción militar desplegada hasta el momento será menor en comparación con lo que podría ocurrir si los cuatro ciudadanos no recuperan la libertad. “el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir”, afirmó al dirigirse a los líderes de las organizaciones criminales.

Pese al tono de sus declaraciones, Bukele dejó abierta la posibilidad de frenar nuevas acciones. Para eso, reclamó la liberación inmediata y sin daños de los cuatro rehenes y sostuvo que, si regresan sanos y salvos, la situación podrá volver al estado previo al secuestro. “La decisión está en sus manos”, concluyó.