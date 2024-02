Bukele ofreció "colaboración" a Milei para luchar contra la inseguridad

“Hemos ofrecido oficialmente a la ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich, no asesoría, porque no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas, de seguridad que es lo que hemos platicado, pero en cualquier otro también”, dijo Bukele en la rueda de prensa y diagnosticó que “el problema en Argentina es mas pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas, pero es más pequeño que en El Salvador; y si bien se pueden aplicar algunas cosas, y creo que sería positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico”.

Bukele-Bullrich.mp4 Nayib Bukele reveló que le ofreció su colaboración en materia de seguridad a la ministra Patricia Bullrich.

“Con el presidente (Javier) Milei –agregó–, he hablado una sola vez con él. Fue una conversación bastante larga, para felicitarlo por su triunfo (electoral en noviembre pasado), y nos quedamos hablando un montón de tiempo y me dio un panorama de Argentina muy difícil, sobre todo en lo económico. Va a ser muy duro enfrentarlo”.

No es la primera vez que Bukele se refiere a la Argentina, sino que a finales de diciembre, luego de las elecciones en este país, aseguró que uno de los mayores desafíos para Milei “es que tiene un problema inmenso de falta de divisas, una especie de bomba de tiempo”.

Y caracterizó precisamente cuál es el segundo obstáculo de su gestión que empieza a verse en estas primeras semanas de gobierno de La Libertad Avanza (LLA): “Como nos pasó en El Salvador, va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él”.

Bukele logró un aplastante triunfo en las elecciones y obtuvo la reelección. El mandatario centroamericano sostuvo que había logrado la reelección en los comicios del domingo con más del 85% de los votos y calificó su triunfo como un "récord en toda la historia democrática del mundo".

El mandatario de 42 años habría logrado extender su mandato hasta 2029 gracias al rotundo éxito de su "guerra" contra las pandillas que, en apenas cinco años, llevó al país centroamericano de ser el más peligroso del mundo a uno de los más seguros de América. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no había anunciado los resultados oficiales.

"De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos", escribió Bukele en su cuenta de X. "El récord en toda la historia democrática del mundo", agregó.

Los 6,2 millones de salvadoreños habilitados para votar también eligieron a los diputados del Congreso unicameral para el periodo 2024-2027. Bukele dijo que su partido Nuevas Ideas habría obtenido al menos 58 de 60 diputados, lo que consolidaría su poder.