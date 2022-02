California: una monja presa por robar 835 mil dólares

Embed

Mary Margaret Kreuper se comprometió a una vida de pobreza cuando tomó sus votos religiosos. Sin embargo, aprovechó su cargo como directora dentro de Saint James de Torrance para desviar 835.000 dólares de los fondos escolares con el fin de utilizarlos en los casinos de Las Vegas, según detalló un tribunal californiano.

Además, usó parte del dinero para financiar viajes a lujosos hoteles en Lake Tahoe, un centro turístico en la frontera entre los estados de California y Nevada, donde se encuentran varios de los mejores centros de ski del país, que son visitados por miles de personas cada invierno.

"Sé que he pecado, que he violado la ley, no hay disculpas", se lamentó Kreuper ante el tribunal, de acuerdo con el diario Los Ángeles Times.

Según explicó la Corte, el dinero en cuestión había sido enviado a la escuela católica para solventar donaciones de caridad y matrículas de alumnos. Por su parte, Kreuper lo desvió a cuentas bancarias secretas que ella misma controlaba.

Aunque ya había admitido el fraude y lavado de dinero durante una audiencia judicial el año pasado, recién recibió en febrero de 2022 su sentencia a 12 meses y un día tras las rejas.