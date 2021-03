Canal de Suez: la particular ruta que dibujó el buque que bloquea el Canal

En las últimas horas salió a la luz que el viaje del buque fue más accidentado de lo que pensaba: en las redes sociales comenzó a circular una imagen que supuestamente mostraba cómo el Ever Given había "dibujado" una ruta que se asemeja a un pene.

La imagen se desprende de un video creado por el proveedor de servicios de tráfico de embarcaciones VesselFinder.com. Si bien en las redes sociales se puso en tela de juicio la veracidad de la imagen, un portavoz de Vesselfinder.com confirmó al medio Vice que la ruta del Ever Given era genuina. "No hay lugar para algún tipo de conspiraciones o datos falsos", dijo el vocero.

Si bien la ruta trazada es muy similar a un pene, no se encontró evidencia que indique que la tripulación del buque haya tenido intenciones de realizar tan particular recorrido.

image.png El titánico trabajo que se realiza para desbloquear el Canal de Suez

Mientras tanto, remolcadores y dragas hacen todo lo posible para desencallar el barco portacontenedores del que desde hace cuatro días bloquea el Canal de Suez. La tarea es por demás compleja dado que el buque tiene el tamaño de un rascacielos y no se sabe si se tardará días o semanas en abrir de nuevo esta ruta comercial clave entre Europa y Asia.

El impacto del bloqueo

Embotellamiento de 185 barcos

barcos 13 millones de barriles de crudo parados

de barriles de crudo parados Bloqueo de bienes e insumos por un valor de 9.600 millones de dólares diarios

diarios Mercancías por un valor total de 29.000 millones de dólares

