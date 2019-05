Li Sheng, investigador de la Universidad de Pekín, dijo que no se había registrado ningún panda gigante completamente albino en la naturaleza y que el oso parece tener entre uno y dos años. Los expertos no están seguros de si es macho o hembra y no puede determinar cuántos pandas albinos existen.

Llevándolo a las personas, sólo 1 de cada 20.000 tiene albinismo. La frecuencia de la enfermedad varía en otras especies.

El panda gigante está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con menos de 2.000 especies en libertad.