Cayó el "Pablo Escobar canadiense": era exolímpico y estaba entre los más buscados del FBI

Wedding, de 44 años, era buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. Según informó el director del FBI, Kash Patel, el acusado se ocultó durante más de diez años en territorio mexicano mientras “dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas”, presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa. Tras su detención, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que fue trasladado a ese país para enfrentar a la Justicia.

De acuerdo con la investigación, Wedding habría coordinado el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, con destino final en Estados Unidos y Canadá. Patel llegó a compararlo con figuras históricas del narcotráfico como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, por el alcance y la estructura de la organización que presuntamente comandaba.

Foto del FBI sobre wedding Cartel del FBI que informa de la recompensa para el que facilite información que lleve al arresto de Ryan James Wedding.

El exsnowboarder figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI desde marzo de 2025, con una recompensa que inicialmente era de 10 millones de dólares y que se elevó a 15 millones por información que permitiera su captura.

El perfil del “Pablo Escobar canadiense”

Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en la disciplina de eslalon gigante de snowboard. Años después de su paso por el deporte de elite, su nombre comenzó a aparecer vinculado al narcotráfico internacional.

Narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense y uno de los más buscados por el FBI (Foto: COI)

Según documentos judiciales, su actividad criminal se remonta al menos a 2008, cuando fue detenido en una operación encubierta tras viajar a California para adquirir cocaína. Wedding pasó más de tres años en cárceles estadounidenses y recuperó la libertad en 2011. Lejos de abandonar el delito, las autoridades sostienen que, tras su liberación, fundó su propio “negocio” criminal dedicado al tráfico de drogas.

En abril de 2015 fue acusado en Montreal de participar en una operación a gran escala destinada a la importación de cocaína a Canadá. Sin embargo, logró huir antes de ser detenido y desde entonces permaneció prófugo. Investigadores citados por el medio CBC señalaron que logró evadir a las fuerzas de seguridad mediante una estrategia que combinaba tecnología, recursos económicos y contactos de alto nivel, lo que le permitió mantenerse siempre un paso adelante de las autoridades de Estados Unidos y Canadá.

Las agencias de seguridad creen que Wedding se instaló en México, desde donde habría coordinado envíos masivos de cocaína, fentanilo y metanfetamina, bajo la presunta protección del Cártel de Sinaloa. El FBI considera que su influencia en el narcotráfico internacional trascendía a una sola organización criminal y que mantenía vínculos con otros grupos como La Mayiza, el Cártel Jalisco Nueva Generación y redes delictivas asentadas en Estados Unidos, Colombia y Canadá.

Por el alcance de sus conexiones y el volumen del tráfico que se le atribuye, las autoridades estadounidenses lo consideran uno de los capos más relevantes surgidos en América del Norte en las últimas décadas.