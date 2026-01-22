Trump elogió a Delcy Rodríguez: "Demostró hasta ahora un liderazgo muy fuerte"

Su comentario tuvo lugar después que fuera preguntado por la prensa si pensaba mantenerla en el poder, al que accedió tras la captura de Nicolás Maduro durante un operación de Washington a Venezuela.

"Bueno, ahora mismo tienen un liderazgo muy fuerte", expresó Trump. "Delcy ha demostrado hasta ahora un liderazgo muy fuerte, debo decir. Millones de barriles de petróleo están entrando a Estados Unidos ahora mismo", continuó.

"Más de 50 millones de barriles de petróleo ya se han movido o se están moviendo a Estados Unidos, y muchos más están por venir", afirmó.

"Estamos trabajando con ellos. Ellos recibirán parte de eso y nosotros recibiremos parte de eso. Y se dividirá, y nuestro país se enriquecerá. Eso significa que nuestros impuestos van a bajar. Y les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca. Si eso continúa, incluso con nosotros, ya saben, tomando una parte muy justa, a Venezuela le irá mucho mejor que nunca. Van a ser muy ricos. Y ella ha hecho un muy buen trabajo", reiteró.

Cómo fue la venta de petróleo a Estados Unidos

Previamente, Delcy Rodríguez le informó a su país que ingresaron 300 millones de dólares por concepto de venta de petróleo. El pasado 7 de enero, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) comunicó que estaba en curso una negociación con Washington para la "venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", en estricta observancia de los "criterios de legalidad, transparencia y beneficio" para las dos partes.

La estatal venezolana era una de las empresas sancionadas por los Estados Unidos. Entre 2015 y junio de 2020, su producción cayó 87%, lo que significó pasar de un promedio 2,4 millones de barriles diarios a 339.000 barriles, en junio de 2020. De cada cien dólares en divisas, el país dejó de percibir 99 en siete años.