El mensaje de la hermana del niño que murió tras un tiroteo con la Policía

Kiara, su hermana, compartió una foto junto a un mensaje cargado de dolor y referencias al contexto en el que crecieron: “Solo vos y yo sabemos lo que pasamos juntos. Espero que tengas tu paz. Te amo con todo mi ser”. En otra publicación agregó: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Descansá en paz”.

WhatsApp Image 2026-01-21 at 9.09.27 AM Iara, hermana de Uriel, despidió al menor en sus redes sociales con un emotivo mensaje.

El adiós también se replicó entre otros allegados. Un primo del menor escribió: “Mal ahí primo, re dolido quedé. Te voy a extrañar mucho. Volá alto, rochito”.

En redes sociales circularon además imágenes de Uriel, a quien apodaban “Chispita”. posando con armas de fuego y sobre distintas motos. Sus restos serán velados este miércoles en Caseros y luego enterrados en el Cementerio Municipal de Pablo Podestá.

los-mensajes-de-despedida-a-uriel-el-chico-de-12-anos-que-murio-en-un-tiroteo-con-la-policia-foto-instagram-7773409-EGFOGIBFDNGKZNUZ22ZLGP3E64 Imágenes de Uriel, conocido como “Chispita”, circulando en motos en alguno de los posteos de familiares a modo de despedida.

Como sucedió el hecho

Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno. Lejos de detenerse, los sospechosos huyeron y abrieron fuego contra el personal policial durante la persecución. Los agentes respondieron a los disparos y se desató un intenso tiroteo.

La secuencia culminó en el barrio de emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados abandonaron el vehículo y escaparon a pie. Dentro del auto, la Policía halló el cuerpo sin vida de Uriel junto a vainas servidas. Personal del SAME confirmó que el menor murió a causa de impactos de arma de fuego.

La causa quedó en manos de la UFI N°6, que ordenó pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente quedó imputado. En paralelo, continúa la búsqueda de los dos prófugos.

Fuentes judiciales indicaron que el menor tenía antecedentes por encubrimiento en una causa tramitada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11ª de Tres de Febrero.