Milei regresó de Davos y relanza su agenda con recorridas por el interior

La delegación presidencial aterrizó en Aeroparque a las 6.26 de la mañana, tras una escala técnica en la Isla Gran Canaria, luego de partir desde Zúrich. Desde Casa Rosada indicaron que, por el momento, el mandatario no tiene agenda oficial pública y permanecerá en la quinta de Olivos, donde prevé mantener una serie de audiencias privadas.

El viaje a Suiza dejó señales políticas claras. Además de su discurso en Davos, Milei acompañó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la firma del acta constitutiva del Consejo de Paz impulsado por la administración republicana, y mantuvo intercambios con funcionarios clave como el secretario de Estado, Marco Rubio. El libertario volvió a exhibir allí su sintonía ideológica con Washington y destacó el rol estadounidense en el escenario regional, particularmente en relación con Venezuela.

Visita a Mar del Plata

De regreso en el país, el Presidente ya prepara su próxima salida al interior. El primer destino será Mar del Plata, donde estará el lunes 26 y martes 27 de enero. La noche del lunes encabezará, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el denominado “Tour de la Gratitud”, una convocatoria prevista para las 20.30 en la zona de las calles Güemes y Avellaneda. Según anticipan desde el oficialismo, Milei liderará una caravana y dirigirá unas breves palabras con un megáfono, como ya hizo en otras ciudades.

Al día siguiente, el mandatario participará de La Derecha Fest, un evento que tiene como consigna central “dar la batalla cultural”. El encuentro comenzará a las 19.30 en el Horizonte Club de Playa y contará con la presencia de referentes libertarios como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Márquez, Sergio “Tronco” Figliuolo y el intendente Guillermo Montenegro.

Tour de la Gratitud

Tras su paso por la ciudad balnearia, La Libertad Avanza proyecta llevar el Tour de la Gratitud a Mendoza, a mediados de febrero, con la posible presencia de Milei junto a Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También se evalúan futuras visitas a Entre Ríos -gobernada por el aliado Rogelio Frigerio- y a Jujuy, donde existen diferencias entre la Casa Rosada y el gobernador Carlos Sadir.

En paralelo, la mesa política del oficialismo tiene previsto reunirse el lunes para avanzar en la estrategia parlamentaria que permita reunir los votos necesarios para aprobar la Reforma Laboral y los proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.