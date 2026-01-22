Cayeron las ventas en supermercados, shoppings y mayoristas en noviembre

Las ventas totales a precios constantes registraron una caída del 2,8% interanual. Lo mismo ocurrió con la medición mensual, que registra una caída de 3,8% contra octubre. Este último dato fue la mayor caída desde diciembre de 2023.

image

De todos modos, en el acumulado de 2025 la variación se ubicó en terreno positivo y subió 2,2% respecto a igual período de 2024.

Lo cierto es que desde que inició el 2025 la tendencia se consolidó hacia abajo: solamente cuatro meses terminaron con variaciones positivas -enero (1,6%), febrero (0,7%), marzo (1,4%) y octubre (1,8%)- mientras que el resto cayó.

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $2.211 millones, lo que representó un incremento de 21,2% respecto a noviembre del 2024.

Shoppings y centros de compras

En cuanto a los centros de compras, las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre (-2,3%). En concreto, alcanzaron los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.

image

Las ventas promedio por m2 se ubicaron en $554.631, mientras que el promedio de venta fue de $108.076 millones por local.

Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).

Autoservicios mayoristas

Por último, en los autoservicios mayoristas las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%.

De esta forma, el acumulado de los once meses del año cayó 7,7% contra el mismo período del 2024.

La tendencia de los mayoristas resulta positiva, ya que seis de los once meses aumentaron en sus ventas. Sin embargo, otros cinco quedaron por debajo y todavía resta conocerse los números de diciembre.

image

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $356 millones, lo que representó un incremento de 13,3% respecto a noviembre del 2024.

• Pagos con efectivo: más de $83 millones (aumento de 1,9% interanual).

• Pagos con tarjeta de débito: más de $55 millones (caída de 14,7% interanual).

• Pagos con tarjeta de crédito: más de $98 millones (aumento de 7,7% interanual).

• Otros medios de pago: más de $119 millones (aumento de 55,2% interanual).