En diálogo con DIARIO POPULAR, Enríquez-Ominami explicó que un Juzgado de Garantías de Chile encontró recién ahora luego de ocho años de investigación graves falencias en la acusación en su contra el marco de la denominada causa SQM -por presunto financiamiento irregular de la política- y ordenó a la Fiscalía a volver a presentar ese documento, cuando faltan pocos días para el comienzo del juicio durante el que, según dijo, demostrará su inocencia.

Con relación a la causa, el dirigente chileno explico que "un fiscal de extrema derecha, con una imputación falsa, me denuncia por hechos del 2009 y desde entonces he sido cuatro veces candidato a la Presidencia...En una de esas oportunidades estaba primero en las encuestas, según fue publicado por la prensa...Y la denuncia, totalmente falsa y sin fundamento, hecha por una fiscal que era el esposo del ministra de Justicia -mi oponente político- perjudicó mi postulación".

Tras ratificar que es inocente, sostuvo que la ley chilena establece que una investigación judicial solo puede hacerse por un tiempo máximo de dos años, y que el proceso "lleva más de 8 años" y está sustentado por "miles de documentos que son un absurdo total" que se debatirán en un juicio que podría llevar hasta dos años de debate y convertirse en el "juicio más largo de la historia" de Chile.

Chile, Argentina y Brasil

Enriquez-Ominami comparó su caso con las acusaciones en contra de Lula da Silva -en Brasil- y Cristina Kirchner _en Argentina-. "El mecanismo en Brasil, Argentina, Chile siempre es el mismo -dijo. Primero una investigación desformatizada de un fiscal vinculado al adversario...Moro con Lula, las noticias que hemos visto en la Argentina en estas horas (en referencia a la Causa Vialidad en la que está próxima la sentencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner) y el caso mío", explicó.

El dirigente chileno recordó que fue denunciado por un fiscal de extrema derecha vinculado al expresidente chileno Sebastián Piñera y describió el funcionamiento y consecuencias de ese ataque.

"Primero matan tu reputación digital y en los medios con parte de la investigación sesgada y condenatoria que entregan a algunos periodistas. Después -añadió- declaran una investigación formal con más información sesgada...Etapa tres: te imputan formalmente....Cuarto, te acusan formalmente. Quinto, te llevan a juicio...demoran el juicio...Sexto, te condenan, pero en el medio han asesinado tu reputación, tu autoestima y han generado en la opinión pública una condena y ya da lo mismo el juicio....Y el efecto práctico es la proscripción".

Embed Medios de comunicación y fiscales coludidos. ¿Les suena conocido? La misma trama para proscribir candidaturas de cambio en distintos países de Latinoamérica. No es casualidad, es estrategia de conservadores q/usan al aparato judicial para sacar del camino a adversarios políticos. pic.twitter.com/oDWC3jr3Sv — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) December 5, 2022

Un sistema que afecta a la democracia

Marco Enríquez Ominami sostuvo que lo más grave que produce el lawfare no es la afectación personal de los dirigentes políticos perseguidos. "Lo más grave es que se afecta a la democracia". Y dio como ejemplos de los resultados del ataque judicial por causas políticas el caso de Lula , "porque si no hubiese existido, (Jair) Bolsonaro no habría sido presidente (de Brasil)". Y agregó el caso de Cristina Kirchner en Argentina y el suyo.

La causa SQM

La causa SQM (Sociedad Química y Minera) de Chile, hace referencia una empresa privatizada a la que durante una investigación tributaria se le encontraron irregularidades presuntamente derivadas del pago de sobornos a funcionarios y donaciones no declaradas para las campañas políticas de distintos partidos.

A lo largo de los 8 años del proceso judicial, Marco Enríquez-Ominami siempre sostuvo su inocencia y se puso a disposición de la justicia pese a que se consideraba inocente.

A días del comienzo del juicio por este resonante caso, los abogados del excandidato presidencial sostuvieron que el hecho de pedir al fiscal del caso que vuelva a presentar parte de la documentación con la que armó la acusación a Enríquez-Ominami no es otra cosa que una nueva dilación tendiente a perjudicar a su cliente quien, aseguran, espera ansioso poder demostrar su inocencia en el debate.

Observadores políticos y columnistas chilenos vienen sosteniendo que Enríquez-Ominami fue puesto en la mira de los fiscales durante ocho años de instrucción de la causa SQM con el fin de expulsarlo de la contienda política por la vía de la persecución judicial, en un claro caso de lawfare.