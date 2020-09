Se sabe que África es un continente con ciudades explotadas demográficamente, donde hay dificultad para el acceso a la higiene y en donde en, ciertas comunidades, es muy difícil poner en práctica el distanciamiento social en muchos hogares: las familias son numerosas y suelen compartir una sola habitación.

Durante meses, los expertos en salud han estado advirtiendo sobre la probabilidad de que las condiciones de vida en las comunidades urbanas pobres de África contribuyan a una rápida propagación del coronavirus.

Sudáfrica parece en camino de dejar atrás su primera ola de infecciones con una tasa de mortalidad por COVID-19 inferior a la de muchos países con mejores condiciones de vida. Incluso si muchas muertes no han sido reportadas en Sudáfrica, el país todavía ha tenido un impresionante desempeño.

"La mayoría de los países africanos no tienen picos. No entiendo por qué. Estoy perdido", admite el profesor Salim Karim. Y el virólogo Shabir Madhi está de acuerdo con él: "Es un enigma. Completamente increíble".

ADEMÁS:

Desde hace tiempo, los expertos han argumentado que las tasas de infección relativamente bajas de África se deben a su población joven. Después de todo, la edad promedio en el continente es aproximadamente la mitad que la de Europa.

"La edad es el factor de riesgo más alto. La población joven de África protege (al continente)", dijo Tim Bromfield, director regional del Instituto Tony Blair para el Cambio Global.

Sin embargo las investigaciones continúan y los expertos advierten que un continente vasto y tan mal conectado como África podría estar esperando su momento y que el virus podría atacar con fuerza en los próximos meses.

"No me atrevería a decir que África ha superado su peor momento. No estoy seguro de si algún día la epidemia se propagará y se saldrá de control", advierte Karim.