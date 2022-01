Covid: Uruguay redujo a la mitad la cuarentena de los contagiados vacunados

Según se indica, esto aplica tanto para los asintomáticos como para los sintomáticos con un cuadro leve que no hayan tenido fiebre o síntomas respiratorios en las últimas 72 horas de esa semana.

Por otra parte, quienes tengan dos dosis y menos de 180 días desde la segunda también harán siete días de cuarentena en el caso de ser asintomáticos, mientras que los sintomáticos deberán hacer diez días. Estos últimos podrán dejar el aislamiento siempre que no hayan tenido fiebre o síntomas respiratorios en las últimas 72 horas.

Finalmente, los no vacunados asintomáticos también harán diez días de cuarentena, mientras que los sintomáticos se mantendrán en 14 días. No obstante, estos últimos podrán dejar el aislamiento al décimo día si no tienen fiebre o síntomas respiratorios en las últimas 72 horas y presentan un test de antígenos negativo para coronavirus.

Según arroja el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, hasta las 9.20 de este jueves, 2.676.757 personas (un 75,55 % de la población) completaron su pauta de vacunación. Además, 93.572 personas fueron inoculadas sólo con la primera dosis, mientras que 1.545.510 ya recibieron una tercera dosis.

Récord histórico de casos

Este miércoles, Uruguay batió su récord histórico de contagios diarios de coronavirus, al registrar 5.330 positivos que superaron los 4.604 detectados en mayo de 2021, con una única muerte.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, se procesaron 4.488.971 test y se registraron 425.436 casos positivos, con 401.401 ya recuperados, mientras que la cifra de decesos asciende a 6.181.

En este momento, 17.854 personas están cursando la enfermedad y 27 de ellas se encuentran en centros de cuidados intensivos.