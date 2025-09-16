Creo una red online de chismes y chantajeaba a vecinos para no revelar infidelidades

Medios brasileños, como G1 y UOL, detallaron que Sousa Silva utilizaba una aplicación de mensajería anónima para incentivar a los vecinos a interactuar con sus publicaciones, que luego servían como herramienta de extorsión. La joven pedía entre 200 y 500 reales (aproximadamente 35 mil pesos argentinos) a cambio de eliminar los mensajes difamatorios, recibiendo los pagos mediante la plataforma PIX.

El modus operandi consistía primero en difamar y luego exigir dinero, generando miedo y malestar entre las víctimas. Una de ellas relató que su hija sufrió acoso escolar tras ver su nombre viralizado. "¿A cuánta gente se puede destruir con chismes?", comentó el comisario en declaraciones recogidas por TV Globo.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar: vecinos comenzaron a recopilar pruebas y a presentar denuncias, lo que derivó en una investigación policial y la detención preventiva de Sousa. Tras la captura, la red social que albergaba los contenidos desactivó la cuenta de la joven.

Ahora, Anielly enfrenta cargos por extorsión, un delito que en Brasil conlleva penas de entre 4 y 10 años de prisión. La defensa declinó hacer comentarios, mientras la justicia sigue evaluando el alcance de sus acciones y las posibles consecuencias legales para la joven.